Sigue el bloqueo en Chichén Itzá, no llegan a acuerdos en una reunión.

El Centro INAH Yucatán realizó hoy una primera reunión con los grupos que mantienen cerrada la carretera federal que lleva a la zona arqueológica de Chichén Itzá, pero sin una solución que permita el libre ingreso de los turistas a esta maravilla del mundo moderno.

Chichén Itzá está abierta al público y bajo custodia de la Guardia Nacional, pero solo llegaron algunos turistas por las brechas que conducen a esta importante zona arqueológica, la más visitada de México con 2.5 millones en 2022.

En una reunión abierta que encabezó el director del Centro INAH Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas, en el Centro Cultural de Pisté, considerada una zona neutral para ambas partes involucradas en este conflicto, se plantearon varias problemáticas, mismas que serán atendidas de inmediato y canalizadas a las dependencias correspondientes.

Noticias Relacionadas Doble bloqueo en la vía libre Mérida-Cancún: impiden llegar a Chichén Itzá

#DYinforma Bloquean el acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá y el paso en la carretera federal. ?? Ejidatarios, artesanos y guías de turistas, se unieron para la manifestación. pic.twitter.com/62G5nmmooQ — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) January 2, 2023

Ante los bloqueos carreteros que afectan al turismo que quiere visitar Chichén Itzá, José Arturo Chab Cárdenas hizo un llamado al Gobierno estatal, gobiernos municipales cercanos a la zona arqueológica y a la iniciativa privada para que apoyen a las negociaciones que ponga fin a este conflicto con los artesanos, comerciantes, guías de turistas y ejidatarios.

Chab Cárdenas dijo que son diversas agrupaciones que participaron en el primer diálogo abierto, escucharon sus planteamientos y empezaron a construir una mesa de trabajo que reciba las peticiones y se le dé puntual respuesta.

Sin embargo, a pesar de esta apertura y mesa de trabajo los inconformes no desbloquearon los tramos que tienen cerrado como presión para que cumplan sus demandas, entre ellas que les devuelvan las tierras ejidales y que despidan al director de la zona arqueológica de Chichén Itzá y tres de sus colaboradores.

? Conflicto en Chichén Itzá: Cetur explica a qué se debe; ¿cuál es la solución? https://t.co/2VaasYJcTi pic.twitter.com/6aJKemFVRq — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) January 3, 2023

Los inconformes tienen cerrado el acceso en el tramo del kilómetro 180 de la carretera federal libre, pero hay carreteras de la comunidad que llevan a Chichén Itzá o también pueden ingresar a pie por las brechas de la zona arqueológica.

Pide INAH al Gobierno del Estado contribuya a dar una solución

“Hacemos un llamado al gobierno del estado para que apoye al gobierno federal para la construcción de un acuerdo que involucre a todas las partes, para que el sitio se pueda abrir lo más rápido posible”, señaló el funcionario federal.

"En esta zona turística se realizan diversas actividades económicas, turísticas, culturales, sociales y comerciales y por ello también pedimos que la iniciativa privada se sume para que logremos un buen acuerdo”.

¿Ve móvil político en este movimiento?, se le preguntó.

“Al INAH le corresponde escuchar a las comunidades, a las partes inconformes y creo que en estos foros de diálogo podremos observar respecto, tenemos que esperar que todas las partes planteen sus demandas”, respondió.

¿Qué acciones siguen después de esta primera reunión?

“Atender las peticiones, aclarando dudas que existan y por ello el llamado a los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada para que tenga una inmediata resolución estos reclamos”, indicó.

Piden resolver las afectaciones del bloqueo en accesos a Chichén Itzá

Chab Cárdenas admitió que los turistas vienen a Chichén Itzá para conocer esta maravilla del mundo de la civilización maya, pero evidentemente, si no hay las condiciones para que realicen una visita respetuosa y armónica, pues afecta al turismo.

“Confiamos que en los próximos días se resuelva”, enfatizó.

Dijo que se reunió de 12 del día a 3 de la tarde con varios grupos que realizan el bloqueo de las carreteras, establecieron una mesa de diálogo con todos los grupos. Hubo diversas peticiones, mismas que se canalizarán para atenderlas.

Mientras se resuelven las peticiones, la zona arqueológica de Chichén Itzá continuará brindando su servicio a la ciudadanía. Por ley, el INAH tiene la obligación que el sitio arqueológico permanezca abierto y admita a los visitantes, así lleguen a pie, en coche o por los senderos del monte, pero están en condiciones de recibir a los visitantes.

¿Quiénes participaron en la mesa de diálogo por el conflicto en Chichén Itzá?

Entre los asistentes a la reunión estuvieron vendedores, artesanos, comerciantes, ejidatarios y representantes de agrupaciones sociales. Fue una mesa abierta donde se recibieron peticiones muy particulares, que serán atendidas o canalizadas a las instancias de gobierno correspondiente.

La representación de la Secretaría de Gobernación en Yucatán también realiza acercamientos y comunicación con los inconformes porque la idea es escuchar a todo aquel que tenga inconformidad.

Sin embargo, en este primer diálogo la mayor preocupación de los inconformes es sobre los proyectos que desarrollarán para el mejoramiento de la infraestructura del sitio arqueológico.

Como no hubo solución inmediata, la mesa de diálogo seguirá vigente, la idea es que sea una mesa permanente para recibir y atender cualquier tipo de peticiones y escuchar a todas las partes.

“Todo lo que realizará el gobierno federal es para mejorar la experiencia en el sitio arqueológico, la idea es que en las próximas semanas presentaremos el gran proyecto integral para Chichén Itzá, que será la inversión federal más grande que se ha realizado en un sitio arqueológico de México”, anticipó Chab Cárdenas.

“Se invertirá una fuerte cantidad, el monto está por definirse, pero será histórica”.

Difícil acceso a turistas a causa de bloqueo por conflicto en Chichén Itzá

¿Hoy ingresaron turistas?

“Lamentablemente solo algunos lograron acceder por el sacbé, fueron muy pocos. Los visitantes recibieron información de que existe una manifestación y evitaron exponer su integridad y seguridad o tener alguna molestia y decidieron no acudir a Chichén Itzá”, reconoció.

“Esperamos que en los próximos días se pueda resolver para que el fin de semana se ofrezca el servicio de visita normal”.

Chichén Itzá recibe en temporada alta de vacaciones, como esta de fiestas decembrinas, entre 3,000 a 8,000 visitantes diarios.

INAH no señala con claridad el origen del conflicto en Chichén Itzá

¿Cuál es el origen de este problema?, se le preguntó. “Como INAH hemos realizado un diagnóstico integral de la situación que guarda la zona arqueológica, se realiza de manera cotidiana para detectar algunos factores sociales, económicos y también políticos que se relacionan con el sitio arqueológico. Estamos hablando del sitio arqueológico más visitado de México y eventualmente hay muchos intereses alrededor de esto”, dijo.

“Obviamente, cualquier proyecto nuevo causa siempre algún factor de descontento, sin embargo, el gobierno federal está todavía diseñando un proyecto donde va incorporar las observaciones de todas las partes involucradas, del sector turístico, de los guías, vendedores, artesanos, autoridades municipales, la idea es hacer un proyecto conjunto, por ahora, estamos trabajando en un proyecto conceptual, pero con la participación de todos los expertos podremos construir un gran proyecto integral para Chichén Itzá.

¿Por qué hay molestia de los pobladores contra el Gobierno federal?

El gobierno federal no está imponiendo nada, al contrario está abriendo la conversación y la discusión para construir un nuevo Chichén Itzá, mucho más respetuoso, que le dé prioridad a las comunidades, que recupere el papel del patrimonio como un factor de desarrollo económico y de desarrollo social”.

Admitió, que efectivamente, hay algunas molestias por el proyecto que va a construir el gobierno federal, pero afirmó que respetarán los derechos adquiridos de todos los involucrados o que trabajan en la zona arqueológica.

“El nuevo Centro de Atención al Visitante (parador turístico) está diseñado por el INAH y Fonatur como un elemento indispensable para solucionar problemas coyunturales que existen en las zonas arqueológicas, en el caso de Chichén, uno de los problemas es que no hay un museo de sitio y hay un reclamo de eso".

Agregó que "se va a construir un Centro de Investigación Internacional para la recuperación de la memoria histórica, no solo de las comunidades mayas de ayer, sino de los mayas del presente. Además, pretende crear mayor infraestructura para dignificar el trabajo de los vendedores, artesanos y prestadores de servicios, que tengan las condiciones adecuadas para recibir a mayor número de visitantes”.

“Ningún artesano que actualmente este en la zona arqueológica va a ser afectado en sus derechos, al contrario, estamos en un momento histórico que reconoce el papel de las comunidades y va a redignificar el papel de estos en el desarrollo”, señaló.

“Hoy, los que están en el interior de la zona arqueológica van a continuar con todos los derechos que han adquirido como comunidades y que han desarrollado en el sitio. Los artesanos y vendedores forman parte de la identidad de la cultura maya y se estudia que pasen a un nuevo espacio para que tengan un lugar digno y seguro.

¿Conflicto en Chichén Itzá por tierras ejidales?

También se le preguntó sobre el reclamo de devolución de tierras ejidales, pero informó que como no hay un planteamiento formal no se ha aclarado la situación de los terrenos.

“En la zona arqueológica existe un polígono de protección que se declaró zona de monumentos arqueológicos, es extensa, convergen diversos tipos de propiedad, la social, núcleos agrarios, la tierra federal propiedad del INAH, hay algunos polígonos del gobierno del estado a través de Cultur y otros polígonos privados”, informó.

“Efectivamente, hay algunos polígonos que son del ejido, pero como no han pedido formal y puntualmente la situación de la tierra, no se ha podido aclarar. Hablaron de que hay tierras que puede afectar el trazo del Tren Maya, pero no será así, sin embargo, Fonatur podrá hablar de este tema con ellos para que estén tranquilos, los entendemos porque es parte del patrimonio de las comunidades”.

¿Existen quejas contra el director de Chichén Itzá?

Las quejas contra el director de Chichén Itzá y tres de sus colaboradores, ¿es cierto, lo han reportado al INAH?

“Como servidores públicos tenemos la obligación de respetar la ley, en este caso existen normas que nos regulan nuestro actuar, procedimientos y responsabilidades, en el caso del arqueólogo Marco Antonio Santos Ramírez no hemos recibido alguna queja”, afirmó.

“Tenemos la obligación de solicitar, si hay algún acto que pudiera sancionar la ley, que hagan la queja de manera formal, hay protocolos para atenderla de manera inmediata”.

“Hasta hoy, ninguna queja formal ha recibido el INAH contra ninguno de los señalados”, reiteró.

“Seremos muy respetuosos de la ley, si se acredita alguna queja, procederemos en consecuencia, pero sino, seremos claros en la postura en el caso de cualquier servidor público”.