Aspectos del sorteo de conscriptos, clase 2005, para el Servicio Militar Nacional que se llevó al cabo en Mérida Credit: Emanuel Rincón Becerra

MÉRIDA, Yucatán.— La mañana de este domingo, 3,128 jóvenes conscriptos asistieron al sorteo para el Servicio Militar Nacional en el municipio de Mérida, celebrado en el Poliforum Zamná de la Unidad deportiva kukulcán.

Miembros de la clase 2005

Los jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad y cuentan con credencial de elector, ahora salen al paso de un deber para con la patria.

Los miembros de la clase 2005, que se registraron entre enero y octubre en la Junta Municipal de Reclutamiento del Ayuntamiento de Mérida van llegando al evento que marcará un momento definitorio en su futuro.

En las primeras horas de este día, las filas se prolongan varios metros en los alrededores del inmueble.

Requisitos para acceder al evento

El personal de la Junta recorre las filas para cotejar que estén formados sólo quienes pueden acceder y que estos cumplan con el código de vestimenta, laxo hasta cierto punto sobre todo en lo que se refiere a la playera o camisa, blanca debería ser, pero a final de cuentas el color resultó ser lo de menos.

No shorts, no bermudas, no sandalias o chanclas, sólo zapatos cerrados o tenis. Ni mochilas, bultos, gorras, sombreros, ni fajas ni cinturones, cartilla en mano van accediendo al filtro de seguridad a cargo de elementos de la Policía Municipal de Mérida apoyados con binomios caninos. Uno a uno son cuidadosamente revisados.

Bola blanca o bola negra

El nerviosismo y la incertidumbre se refleja en los rostros de los jóvenes que esperarán por cerca de cuatro horas para conocer a quién le tocará una de las 960 bolas blancas, lo que significa que habrán de cumplir con la instrucción militar sabatina.

“Los bola blanca marchan, bola negra no” señalan los organizadores tanto a conscriptos como a padres de familia.

En el presidium, a un lado del ánfora, Ignacio Gutiérrez Solís y Carlos Ojeda Domínguez, director de Gobernación y operador de la Junta Municipal de Reclutamiento de Mérida, ciudadana testigo Francisca Canché Ceballos, teniente Mario Alberto de Lucio, inspector militar; Julio Sauma Castillo, secretario Municipal y Mario Aragón Castillo, su director operativo y secretario de la Junta Municipal de Reclutamiento, todos encabezados por el alcalde interino de la ciudad, Alejandro Ruz Castro, aguardan la hora pactada, las 8 de la mañana, para dar inicio al protocolo del sorteo.

