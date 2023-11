Ante la elevada demanda de usuarios del programa “En Bici”, el Ayuntamiento de Mérida presentó 100 nuevas unidades e incrementó a 53 el número de biciestaciones en distintos puntos de la ciudad, con lo cual se consolida el objetivo de tener una movilidad más sustentable, anunció el alcalde Alejandro Ruz Castro en un boletín.

“Hoy entregamos más bicicletas para Mérida. Este programa municipal, el cual ha sido todo un éxito entre la población, está llegando a su meta, pues con estas 100 nuevas unidades rotuladas ya se cuenta con un total de 300 bicicletas y 53 biciestacionamientos”, afirmó.

Durante la presentación de las unidades que se realizó en el campo de fútbol “El Fenix”, en la colonia Pacabtún, el presidente municipal también recordó que “En Bici” será gratuito hasta diciembre para continuar fomentando los hábitos saludables, el cuidado del medio ambiente y apoyando a la economía de los habitantes de la capital yucateca.

“Mérida sigue consolidándose como una ciudad sustentable, que hace importantes esfuerzos por priorizar el uso de la bicicleta, para tener una movilidad responsable con el medio ambiente en nuestra ciudad”, expresó.

Cifras

Ruz Castro informó que “En Bici” es usado en 65.2% por hombres y 34.1% por mujeres, el rango de edad que más lo utiliza son los jóvenes, de 14 a 28 años de edad con un 54.3 % y las personas entre 29 y 46 años en un 35%.

En ese sentido, los jóvenes usuarios agradecieron por incrementar el número de bicicletas y biciestacionamientos en la ciudad, ya que este programa sustentable permite un mejor desplazamiento a sus escuelas, así como un ahorro en tiempo y dinero, al no usar el transporte público o algún servicio de taxi de plataforma.

“Es una excelente noticia porque suelo usar estas bicicletas de manera frecuente para ir a mis partidos de fútbol y la escuela, y en ocasiones no podía llegar a algún punto porque había zonas donde no hay bici estacionamientos o ya no había bicicletas. Muchas gracias al Ayuntamiento por darnos esta posibilidad de transporte por la ciudad”, dijo Ángel Chan.

“Para nosotros los jóvenes es una manera muy fácil y económica para trasladarnos, además que es amigable con el medio ambiente. La uso para transpórtame de la escuela a la parada de camiones para ir a mi casa y así tengo un ahorro”, expresó Adrieli Fernández.

Al emitir su mensaje, Ruz Castro recordó que el proyecto, el cual forma parte de la Declaración Mérida 2050 “Trabajando Juntos” que se firmó entre el Ayuntamiento y el gobierno del Estado, fue lanzado por el ahora alcalde con licencia Renán Barrera Concha, como parte de la campaña municipal “Muévete por Mérida” que se presentó en agosto pasado.

Sus primeras acciones incluyeron ajustar la velocidad del tráfico a 30 kilómetros por hora en 48 intersecciones del Centro Histórico, la mejora del Circuito Enlace y el inicio del Circuito Aventura.

Asimismo, agregó que con “En Bici”, Mérida se convierte en una ciudad más amigable con el medio ambiente, más saludable y más conectada con los 83.8 kilómetros de ciclovías construidas por el Ayuntamiento del 2012 al 2023, cuya inversión asciende a 56 millones 354 mil 249.56 pesos.

Héctor Sánchez Tirado, encargado del Despacho de la Dirección General de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), reconoció la visión del Ayuntamiento por el liderazgo para implementar el sistema “En Bici”, un proyecto que viene a complementar el Va y Ven haciendo de la capital yucateca una ciudad más sustentable y con cero emisiones.

“Estamos presenciando el camino hacia la consolidación de la movilidad sustentable en Mérida y en Yucatán, con un medio de transporte que coloca a esta ciudad y al estado como referente nacional, y como una de las ciudades que impulsa la movilidad sustentable y sobre todo segura”, mencionó.

Finalmente, a la presentación asistieron Álvaro Cetina Puerto, regidor presidente de la Comisión de Movilidad Urbana; María José Echeverría Barroso, directora adjunta del Centro de Estudios Superiores CTM; Berenice Zepeda Cervantes, directora del Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios (CETis) 112 y Alejandra González, prefecta del Conalep Mérida I.

También estuvieron presentes Sergio Victoria Palma, director de Educación Media SEGEY; Luis Briceño Contreras, secretario general de la CTM en Yucatán; los directores David Loría Magdub, de Obras Públicas y José Collado Soberanis, de Servicios Públicos Municipales, así como estudiantes de las escuelas Centro de Estudios Superiores CTM, CETis 112 y Conalep Mérida I.