También aconsejó ser cautos y no hacer inversiones ahora. “Hay muchas herramientas gratuitas y lo que hay que hacer es probar, ver cómo funciona, pero estar en ese proceso continuo de ver qué se puede hacer y aprender sin tirar todo el dinero, porque no tenemos certeza cómo acabará”.

“Hoy no te puedes imaginar la vida de una persona sin acceso a un teléfono móvil, sin acceso a internet. La vida, boletos de avión, compras… se hace por allí. Hace 25 años esto era impensable. La gente no imaginaba que íbamos a dar nuestra tarjeta de crédito y que la íbamos a teclear para comprar cosas en internet”.

Ipade Inteligencia artificial (IA)

Jorge Arturo Llaguno Sañudo, profesor del Ipade, también dijo lo siguiente sobre la IA.

Probar

“Necesitamos que la gente se empiece a meter y pruebe, porque si no, acabarán copiando al que está adelante”.

Cautela

El especialista también aconsejó ser cautos y no hacer inversiones ahora.

Mano de obra

Asimismo, mencionó que hoy hay mucho trabajo en el que se recurre a la mano de obra de personas. “A veces pensamos que si usamos la inteligencia artificial vamos a dejar sin trabajo a la gente, pero no, no hay que pensar en términos de que van una u otra. A veces la misma gente que tengo, con esas herramientas, me podrá entregar oferta de valor que me permitirá llegar más lejos, con más clientes y vender mejor mi trabajo”.

Riesgos

En el curso Llaguno Sañudo también habló del tema ético y de los riesgos de la inteligencia artificial.