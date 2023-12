Por cada peso de las prerrogativas que se fiscaliza, hay por lo menos otros 15 pesos que provienen de la cifra negra al que llaman dinero sucio, dinero del narco o dinero negro, manifestó el doctor en Ciencias Políticas Francisco Acuña Llamas, docente de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal del Poder Judicial de la Federación y ex comisionado presidente del INAI.

Acuña Llamas ofreció ayer en la sala de sesiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) la conferencia magistral “Fiscalización, rendición de cuentas y transparencia en materia electoral”.

En ella advirtió que de 97 millones de potenciales votantes para la elección del 2 de junio de 2024, hay casi 20 millones de ciudadanos que no han renovado su credencial de elector ni han actualizado su domicilio, lo que compromete la fiesta cívica democrática de México y una elección pacífica.

Campañas políticas, caras en México

Entrevistado antes de su conferencia, el doctor Acuña Llamas, de trato amable y accesible, reconoció que las campañas políticas son carísimas en México y los partidos políticos y candidatos manejan cifras negras, pues el Instituto Nacional Electoral no puede fiscalizar todos los recursos que usan porque no reportan todos sus gastos como, por ejemplo, de los mítines, la movilización de simpatizantes y publicidad política excesiva.

“En México tiene que haber una fiscalización para evitar que se llene de dinero sucio, de dinero del narco, de dinero negro, pues las campañas son carísimas”, dijo a los reporteros.

“Hay una cifra negra que manejan los partidos y los candidatos, todos, de cada peso que se audita y fiscaliza en el INE, hay por lo menos 15 pesos en la parte de la cifra negra que no se puede hacer una fiscalización. Esto es parte de una historia nacional en la política”.

¿No hay ética política mexicana?

“No, hay que buscar que haya. Por eso los periodistas tienen un deber extraordinario, deben reclamar y repetir la ficha de malos manejos para que el control social que hagan tenga efectos”, respondió.

El INE detectó más de 59 millones no reportados por los precandidatos presidenciales de Morena, le planteó el reportero del Diario.

“Seguro que andan chuecos todos”, señaló. “Tristemente, el INE lleva un control, pero está fijo y supeditado al dinero legal que se le entrega como prerrogativas. Si allí se encuentran fallas, imagínate la especulación que rodea que no está comprobado todo el dinero que usan, pero que es evidente un mayor gasto porque con lo que se les da no les alcanzaría, con lo que cuestan espectaculares, mítines, la movilidad de personas, no se ajusta, no sale de allí de las prerrogativas”.

¿Qué procede en este caso?

“No, pues hay impugnaciones. Los partidos cuando los tocan y les tocan un centavo de sus presupuestos que les asignan, van y pelean ante el tribunal electoral y a veces logran que no se les sancione porque no hay forma de comprobar de lo que les acusa el INE”, reconoció.

“Sí hay casos donde se les afecta sus prerrogativas y hay un debate extraordinario sobre este tema”.

¿Ese dinero negro no se puede fiscalizar, no se puede hacer algo?, terció otro reportero.

“Repito, tiene que haber impugnaciones que hagan los afectados, los interesados, los que están señalados y eventualmente llegan estos casos al tribunal electoral federal que con base en los elementos y pruebas que les otorgan emiten una sentencia”, dijo. “No sólo es la suspicacia, la hablada, el chisme, hay que aportar pruebas y elementos en el proceso. El tribunal electoral federal ha mantenido con firmeza las sanciones del INE o las ha revocado o anulado”.

Hizo un llamado a todos los partidos y actores políticos de Yucatán para que ejerzan la transparencia, que hagan muy buena política en estas elecciones concurrentes para que sea la mejor elección en el estado.

En su conferencia en una sala llena donde estuvieron los consejeros electorales encabezados por el consejero presidente del Iepac, Moisés Bates Aguilar; la consejera presidenta del Inaip, María Gilda Segovia Chab; y Aldrin Martín Briceño Conrado, consejero del Inaip, el ex titular del INAI afirmó que el escrutinio público abarca a todos.

México, un caso extraordinario en su política

Durante mucho tiempo, recordó, los partidos políticos y los sindicatos se resistieron a la transparencia, fueron los más reacios y más reticentes; ahora hay una corriente que demanda de la tendencia del candidato transparente, donde el partido político tiene que explicar todo lo que hace y recibe porque en México, que es un caso único en el mundo, los partidos políticos reciben prácticamente el 95% de sus prerrogativas del presupuesto del erario.

A su decir, hoy el derecho al voto es universal, hay una transparencia en todo el proceso desde la elaboración de las boletas, el traslado bajo custodia militar, la selección de funcionarios de casillas y representantes de partidos que vigilan el proceso, el conteo de los votos y levantamiento de las actas de resultados y la custodia de los paquetes electorales.

Además, las autoridades electorales como el Iepac y el INE hacen respetar la normativa de las leyes electorales y fomentan la participación ciudadana.

“Quienes ganen las elecciones nos representarán en el gobierno y las cámaras parlamentarias para que hagan valer la constitución y las leyes que de ella emanan, pero los que no resultaron electos no pueden abandonar a su partido ni a la sociedad que los escogió en paralelo, aunque no hayan ganado su candidatura”.

“La sociedad los quiere y necesita para que sean oposición al gobierno porque la democracia es un asunto de contrastes, de equilibrio, de pesos y contrapesos y la manifestación más visible en un momento determinado en un país democrático, es que la oposición sepa que fue escogida para que exija cuentas, números, aritméticas, que exija transparencia y rendición de cuentas para que haya una verdadera oposición”.

Acuña Llamas afirmó que la rendición de cuentas y la transparencia nació de la desconfianza; por ello, el papel del INE y del Inaip es fundamental para la fiscalización de los recursos públicos que se destinan a los partidos políticos, a los candidatos y a los gobiernos.

“No sólo somos contrapesos y medidas contra el poder, la fiscalización es integral y por ello los consejeros electorales y de transparencia son aguerridos, se molestan con ellos, pero esos son los procesos de rendición de cuentas, por ello las sesiones son públicas. Así lo que exige la desconfianza que hay en la sociedad por el uso de los recursos”, destacó.

“Por esta desconfianza surge el proceso de fiscalización, por ello hay salas especializada para revisar los tiempos electorales, la compra de propaganda política que es impresionante. Traer a cuenta no a cuento a los políticos, este proceso de fiscalización y verificación no basta que esté en el estante, sino que hay que explicar, contabilizar, analizar la información, señalar y sancionar”.

