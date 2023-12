MÉRIDA.- Sin citar nombres ni apellidos, pero con la promesa de exponerlos más adelante, militantes fundadores de Morena en Yucatán acusaron que en muchos de los espacios del partido está lo peor de la política yucateca.

“Para los dirigentes es muy fácil imponer, pero no se ponen en los zapatos de los que verdaderamente sostienen al partido: la militancia”, expresó Alberto Nolasco Sosa, morenista fundador, al hacer lectura de un pronunciamiento público la mañana de hoy sábado.

En rueda de prensa, acompañado del exdiputado Miguel Candila Noh y la exregidora meridana Mariana Jiménez Gudiño, Nolasco Sosa señaló que en Yucatán, Morena ha realizado acuerdos con personajes ajenos al partido, con miras a la próximas elecciones del dos de junio de 2024.

En el encuentro con los medios, en el que también estuvieron Aracely Pech Gómez, William Sulub Pech, Héctor Aguilar Pantoja y Jorge Beltrán Cortés, los morenitas fundadores calificaron a esos personajes como líderes en decadencia que no cuentan con la aprobación generalizada de la militancia morenista por tener un pasado oscuro, por oponerse a las reformas del gobierno federal o porque sencillamente vienen a robar candidaturas.

Morena en Yucatán rechaza a chapulines

“Lo decimos fuerte y claro, el partido es de todos, pero los morenistas no trabajaremos en ponerles la mesa para que se sirvan con la cuchara grande”, señalaron en el posicionamiento, el cual está firmado por fundadores y militantes de Morena en Yucatán.

Rueda de prensa de los fundadores de Morena: Alberto Nolasco Sosa, Miguel Candila Noh, Héctor Aguilar Pantoja, Jorge Jiménez Cortez.- Foto de Carlos De La Cruz

Señalaron que han buscado que la cúpula morenista dé marcha atrás y recapacite, pero que la respuesta ha sido intensificar los acuerdos.

“No hay un panorama de bienestar para Yucatán con políticos ambiciosos. La alianza con las prácticas del pasado no debe ser opción. Sin embargo, el horizonte lo vemos muy claro. Que nadie se sorprenda, las candidaturas tienen ya nombres y apellidos, y en su momento los daremos a conocer”, expresaron, tras manifestar su rechazo a los chapulines.

¿Qué pasa en Morena Yucatán?

“No queremos que el pueblo en vez de identificar al partido como la Esperanza de Yucatán, se refiera a él como el partido de los chapulines”, tras acusar que como militantes han sido desplazados de las tomas de decisiones.

A pesar de todo, dijeron que no se irán del partido, pero que lucharán y denunciarán todas las irregularidades. “Este es un problema local que nos corresponde a los yucatecos resolver. Nosotros no somos la Ciudad de México y el estado no es un botín político para escalar posiciones y obtener beneficios personales”.

“Se dice que las decisiones se han tomado porque no hay cuadros políticos en el partido. No hay más falsedad que eso. Lo que nunca ha habido es el ánimo de empoderar en la función pública a los líderes morenistas porque saben que con ellos no se puede negociar corruptelas. No vamos a claudicar, seguiremos en este tenor de Informar y concientizar”, señalaron.

Leer. Campañas electorales en México son ”carísimas”; por cada peso reportado hay 15 del dinero negro