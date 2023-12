“Quiero traerlo (de Jalisco) a casa, enterrarlo junto a sus abuelos”, dice una afligida madre buscadora yucateca

Clara María Gutiérrez Centeno, madre buscadora yucateca, durante años siguió pistas para hallar a su hijo creyendo que estaba vivo… Ignoraba que el joven de 24 años fue hallado muerto, junto con otros cuerpos, en una fosa en Jalisco a menos de un mes de su desaparición.

Ya pasaron más de tres años desde que la mujer, originaria de Halachó, Yucatán, vio a su hijo vivo por última vez y apenas en marzo de este año se enteró que en 2020 hallaron unos cuerpos, entre los cuales podía estar el de Héctor.

La madre buscadora yucateca viajó a Jalisco para hacerse una prueba de ADN que sería comparada con los cuerpos y luego ya no tuvo noticias.

Sin embargo, hace unos días un integrante de la comisión de búsqueda de personas desaparecidas de Jalisco le dijo que había visto fotografías de los cuerpos hallados e identificó los tatuajes del hijo de Clara.

Viaja a Guadalajara por el cuerpo de su hijo

La madre buscadora yucateca, que había seguido pistas de su hijo sin saber a dónde dirigirse o qué hacer, ahora tiene una esperanza firme.

Y decidió viajar a Guadalajara sin importar nada, aun sin tener dinero para el transporte. Incluso dijo que se iría pidiendo aventón si era necesario.

En Yucatán también hay una comisión de búsqueda de personas desaparecidas, la cual, por medio de una licenciada llamada Karla, la apoyó y compró el boleto de avión para viajar a Jalisco a recuperar el cuerpo de su hijo.

Clara se presentó en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, durante la presentación del libro de Ceci Patricia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Hace cuatro días llegó a esa entidad y, pese a que se confirmó el parentesco entre ella y el cuerpo, aún no le entregan los restos de su hijo.

Ahí contó parte de su historia y que al fin halló a su hijo, “muerto, pero al menos sabe dónde está”. Sin embargo, no le quieren entregar el cuerpo.

En Jalisco se niegan a entregar el cuerpo

Los colectivos de búsqueda de personas presentes en el evento ofrecieron apoyarla, presionar a las autoridades hasta lograr el objetivo, recuperar los restos de su hijo.

Clara contó a Diario de Yucatán que las autoridades jaliscienses se niegan a entregarle el cuerpo de Héctor porque le falta un brazo.

Aunque dice que no importa, que se lo entreguen así, que lo quiere llevar a casa, la respuesta es que si hace eso y luego se identifica el brazo faltante tendrá que regresar a Jalisco para recibirlo y firmar una serie de documentos.

Sin embargo, la madre buscadora yucateca reitera que no importa, que hará lo que haga falta, pero aun así no le entregan el cuerpo, “quizá no creen en mi palabra”.

Por ese motivo decide irrumpir en el evento de la FIL para alzar la voz, los medios de comunicación presentes hacen eco de su historia y ahora parece que el panorama cambia.

Surge esperanza de traer a su hijo a Yucatán

Clara acudió de nuevo al Semefo, donde le dijeron que están trabajando en la identificación del brazo que falta de su hijo y “no es necesario que vaya a la prensa de nuevo”.

Nada es seguro aún, pero ahora la madre buscadora yucateca tiene esperanza, pues así se lo dijeron, de que pronto se tenga la identificación del brazo que falta al cuerpo de su hijo para traerlo a casa, a Yucatán.

Héctor de Jesús Huesca Gutiérrez es el nombre del hijo de Clara, quien nació en Umán y tenía 24 años cuando desapareció.

La última vez que Clara vio a su hijo fue cuando ella fue al trabajo en una fábrica de dulces y en la casa que habitaban se quedó Héctor.

No sabe qué pasó, cree que de la vivienda lo sacaron por la fuerza y se lo llevaron.

Asegura que su hijo nunca fue grosero ni mala persona, pero reconoce que no sabe con quién andaba, qué amistades tenía.

Madre e hijo yucatecos vivían en Jalisco

En Jalisco el joven trabajó en varios ranchos, pero cuando la desaparición sucedió laboraba en Santa Cruz del Valle con un señor que vende muebles de segunda.

Clara dejó Yucatán para buscar nuevas oportunidades y fue el 28 de febrero de 2020 cuando su hijo Héctor llegó a Jalisco para vivir con ella.

Su “levantón” o por qué lo mataron sigue siendo un misterio para ella.

El 24 de mayo de 2020 se lo llevaron y el 7 de junio de ese año el cuerpo fue hallado junto con otros cuatro en una fosa, cerca de un ojo de agua en la carretera antigua a Chapala.

Como su hijo padecía de epilepsia, ella creyó al principio que algo le pasó, que se lastimó durante una convulsión y estaba en algún hospital o sitio donde le brindaban ayuda.

Por ignorancia, confiesa, por no saber a dónde acudir o qué hacer nunca puso una denuncia de desaparición, así que no se enteró de los cuerpos hallados sino hasta el 6 de marzo de este 2023.

La madre buscadora yucateca regresó a Yucatán hace dos años

Hace dos años regresó a Yucatán y encontró un grupo local de madres buscadoras, al que ingresó y compartió las fotos de su hijo.

Una de las madres vio la foto y le dijo que había visto imágenes de los restos de su hijo en el Semefo de Jalisco, a quien reconocieron por sus tatuajes. Voló entonces a Guadalajara.

Las autoridades de Jalisco le mostraron fotografías, “no esperaba encontrarlo como lo vi, eran como cinco brazos, cinco piernas”, pues los cuerpos, descuartizados, estaban revueltos.

Ella reconoció las partes en las que su hijo tenía tatuajes, “pero no tenía en el pie izquierdo, ni el brazo derecho, ni la cabeza, no pude identificar esas tres partes”.

Ante el impacto de las imágenes señala que “la cabeza me quedó en blanco, no supe qué hacer“, y por ello, aunque se han identificado casi todas las partes del cuerpo, falta un brazo, lo que impide que le entreguen los restos de su hijo.

“Quiero traerlo (de Jalisco) a casa, enterrarlo junto a sus abuelos”, dice una afligida madre buscadora yucateca

Confía en que esta misma semana le den noticias, ya que ante su aparición frente a los medios le han dicho que están trabajando en la identificación de la parte del cuerpo que falta.

“Quiero que me entreguen sus huesitos, quiero traerlo (de Jalisco) a casa, enterrarlo junto a sus abuelos”, señala la afligida madre buscadora yucateca.

Pese al dolor, afirma que no busca culpables, sólo quiere a su hijo cerca de ella, por lo que espera que las autoridades jaliscienses hagan su parte y ella tenga al fin la oportunidad de darle sepultura a su querido hijo Héctor.