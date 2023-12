Recibimos del señor Fernando Solís Cuevas una carta en relación con un artículo del editorialista Filiberto Pinelo Sansores, que reproducimos a continuación:

Wow, todo un artículo dedicado a mí, aún sin mencionar mi nombre, todo es por el correo que te mandé por tu artículo anterior, que me pareció muy malo.

Eres muy dramático (o el Diario) en titular tu artículo “En defensa de la libertad de expresión”. Yo no pedía que tus artículos se dejaran de publicar porque piensas diferente a mí, sino por otros motivos que diré a continuación.

Te respondo sólo para que no pienses que soy un cobarde, me gusta debatir, pero con gente que no sea fanática y obcecada. Tampoco quiero que pienses que me dio miedo tu respuesta tan larga, sólo te dedicaré media hora para contestar.

Mencionas que te quiero callar por ignorancia o interés político. No señor, el que tiene las dos cosas eres tú; si no, no escribirías de manera continua sobre tus preferencias políticas.

Mencionas: “lo que los gobiernos dictatoriales hacen: censurar a quien no piensa igual”.

Efectivamente, eso hacen esos gobiernos y por “casualidad” esos gobiernos son de izquierda, como los de Cuba y Venezuela, y eso muchas veces hace el presidente de México, descalifica a todos los que no piensan como él.

Es “correcto” decir que en este gobierno ningún periodista ha sido censurado, pero te pregunto: ¿atacar y desprestigiar a los periodistas no es un tipo de censura? Eso hace siempre el Presidente cuando alguien opina diferente.

Dices también que “un gobernante salido de las filas de la izquierda, Joaquín Díaz Mena, rija los destinos de Yucatán”. Aquí pecas de ingenuo, tal vez no sepas que “Huacho” perteneció al PRI y por un berrinche se salió, después perteneció al PAN y por otro berrinche se salió, ¿de verdad crees que un prianista ya cambió su mentalidad a la izquierda?

A ese señor y a todos los panistas que se llevó a Morena sólo les interesa seguir cobrando del erario público. No tienen principios, ideales ni conocen las doctrinas de sus partidos, su único interés es cuánto ganarán y algunos cuánto robarán.

Morena está lleno de expriistas y expanistas, ¿crees de verdad que todos ya tienen la filosofía morenista? Pregúntale a Rommel Pacheco.

Tal vez no hayas leído el gran fraude que hay en la delegación de la Secretaría del Bienestar en Yucatán. Nadie ha desmentido lo que el Diario de Yucatán investigó y denunció, el que calla, otorga. Muchos millones de facturas falsas, el dinero robado seguramente NO fue a los pobres.

En tu artículo de hace unos días escribes “si nuestro estado se incorpora plenamente al desarrollo nacional”. Prueba que hay más desarrollo en los gobiernos morenistas, investiga como buen periodista. Yo veo un gran desarrollo en Yucatán.

Ejemplo de ello es que prácticamente todas las empresas de Yucatán están buscando personal.

También dices “o lo sigue haciendo a medias, como hasta hoy, bajo la tutela de un panista cuyo foco de atención estará siempre en favorecer el interés de minorías”.

Seguramente no lees la información de cuántos empleos se han creado, el número de empresas que han abierto, las inversiones que hace el Ayuntamiento y el gobierno del Estado, en el sur de la ciudad, en parques, reparando calles en Mérida y otros municipios.

Mencionas también que Barrera y Vila no han resuelto problemas graves, como son los cinturones de miseria en Mérida y la pobreza ancestral en Yucatán, vaya, aquí sí que fuiste demasiado lejos, comprueba a los lectores que en los estados de la República que gobierna Morena ya no existe pobreza y cinturones de miseria, te daré la razón y no votaré por estos señores.

Puedes empezar por demostrar que en Ciudad de México ya no hay cinturones de pobreza, después de tantos años que la gobierna Morena.

O no sales a la calle o solo te gusta difamar, baches no veo en mi camino, a principios de año hubo, el Ayuntamiento hizo un gran esfuerzo y ahora no veo baches, si tú y tus vecinos tienen baches en su calle o por donde transitan eso tiene nombre: negligencia, por favor, llama al Ayuntatel, seguro que reparan los baches.

Se han repavimentado calles como nunca se había hecho, en el Centro, en colonias del sur, del norte y se están pavimentando todas las calles dentro del Anillo Periférico, el objetivo es que al terminar diciembre no haya ninguna calle sin pavimento en la ciudad. Es difícil, pero veo un buen avance.

Cuando dices “los ayudan a encumbrarse; favores que tienen que devolver con contratos y otros privilegios”, me imagino que hablas del gobierno federal, ahí todo es contratación directa, sin concursos, ¿no ves los anuncios de la gran cantidad de concursos que se hacen en el estado para contratar obras? ¿Has visto uno del gobierno federal?

También nos dices: “Se requiere un gobierno que no derroche el dinero de los contribuyentes en altos sueldos y otros privilegios de quienes lo forman”.

Comprueba que los funcionarios yucatecos ganan mucho más que los de Morena de otros estados (obvio el comparativo debe ser con funcionarios de estados y ciudades similares).

También sería bueno que tu investigación la hagas sobre el sueldo y prestaciones de los diputados estatales. Esa información debe estar disponible en las páginas de transparencia de cada entidad gubernamental. Muestra una tabla comparativa de sueldos entre otros estados y Yucatán.

Nos recuerdas que Joaquín Díaz Mena está dispuesto a “luchar para disminuir la enorme brecha de desigualdad que aún existe en nuestro estado” y a “que no haya diferencias en el servicio que da el gobierno a la Mérida del Norte y a la Mérida del Sur con los demás municipios”.

Y ha ofrecido un gobierno con los principios de la Cuarta Transformación, algo “que tiene que ver con la honestidad, con dar resultados y con amor al pueblo; entregarse a servir, muy en especial a nuestros pueblos indígenas, a nuestros pueblos mayas y a la gente que menos tiene” (Diario de Yucatán, 26-11-23).

No lees el mismo Diario de Yucatán que yo, que publica las actividades de los gobiernos actuales, que se han empeñado en hacer lo que “Huacho” promete hacer.

No creas que soy anti AMLO, algunos amigos me tildan de Amlover; cuando me dicen que es el peor gobierno que ha tenido México les digo que no tienen buena memoria, se olvidan del Tlatelolco de Echeverría y Díaz Ordaz, responsables de una grave matanza de estudiantes, la nacionalización de bancos con López Portillo, la pésima administración de la economía con Miguel de la Madrid, con inflación de más del 100%, la corrupción mayúscula de Salinas y de Peña Nieto, etcétera.

Y claro que les digo los errores graves de AMLO:

Desaparecer el Seguro Popular, crear el Insabi que fue un fracaso.

Construir una refinería que no refina, a un costo altísimo.

No hacer concursos de obra.

La inseguridad se ha incrementado, en este sexenio hay más asesinatos que nunca (datos del propio gobierno). En algunos casos los pobladores han tenido que tomar justicia de propia mano, ¿lo leíste, Texcapilla?

Crear la Guardia Nacional, que haría disminuir la inseguridad y ha sido otro fracaso.

Desaparecer los fideicomisos, alrededor de 200, porque había corrupción en su administración y no meter a la cárcel a nadie por esto.

Falta de medicinas por períodos prolongados.

Darle enorme poder al Ejército, esos no rinden cuentas a nadie y no les importan las auditorías y las acusaciones de corrupción.

Y muchos otros errores graves, sus aciertos que obvio ha tenido, los sabes muy bien, no tiene caso que te diga.

Tu periodismo es anacrónico, triste, de los 70, en esa época no se podían consultar datos por internet. Afirmas cosas que no han sucedido en los estados gobernados por Morena. En el rubro de seguridad, se ha incrementado la inseguridad. Investiga y da datos duros sobre lo que afirmas.

No, Filiberto, no estoy en contra de la libertad de expresión, estoy en contra del periodismo que no aporta nada, tampoco me gustan artículos insulsos, no se pueden hacer afirmaciones sin haber investigado, ya no es posible decir “el candidato dijo… ”, ya comimos de eso muchos años.

En fin, me llevó una hora y no media hora, pero espero que con esto quede aclarado el asunto de mi solicitud al Diario de Yucatán, tienes suerte que te acepten tus artículos.

El año pasado envié una serie de artículos interesantes sobre turismo y cultura y no los publicaron, aprovecha esa oportunidad, asesórate, presume a los ignorantes lo que han hecho en los estados que gobierna Morena, escribe con objetividad o despídete de tu labor periodística.

Espero que con esta respuesta quede finalizada la polémica.

Si me respondes, yo no lo haré. Ya te dije con quién me gusta debatir.