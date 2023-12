Este martes 19 de diciembre se realizó el Gran Sorteo Especial 282 de la Lotería Nacional, que tenía, entre otros premios, un palco en el Estadio Azteca, camionetas o dinero en efectivo.

A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez comenzó a las 7 de la noche (una hora antes de lo acostumbrado) y se llevó al cabo en dos etapas (tradicional y electrónica).

Para el Gran Sorteo Especial 282 se emitieron 3.000,000 de billetes y el valor total de los premios fue de $146.358,663.00.

¿Cómo cobrar premio del Gran Sorteo Especial 282 de la Lotería?

Si compraste billete y quieres comprobar si ganaste debes consultar la lista oficial de premios.

Si tu número fue ganador debes acudir a las oficinas ubicadas en Plaza de la República No. 117, Edificio Jalisco, Primer Piso, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México o a tu punto de venta más cercano, con identificación oficial vigente y el cachito ganador.

Puedes cobrar tu premio dentro de los 60 días naturales posteriores a la celebración del sorteo.

Gran Sorteo Especial 282: ganadores de premios en especie

A continuación te damos a conocer números ganadores de premios en especie del Gran Sorteo Especial 282 de la Lotería Nacional:

El premio mayor en especie fue para el 0 654 143, que ganó derechos de acceso y uso del Palco B-03 en el Estadio Azteca, nivel bajo con 20 asientos y 4 cajones de estacionamiento.

Otros premios en especie fueron:

1 572 977: Camioneta pick up Chevrolet Línea Sierra modelo 2020 azul

2 673 579: Camioneta Suv Dodge Línea Durango modelo 2020 blanca

0 580 742: Vehículo pick up Línea RAM 1500 Lone Star modelo 2020 negro

2 322 776: Vehículo Mazda pick up Línea BT-50 modelo 2020 blanco

1 425 269: Cuatrimoto nueva con accesorios marca Stels Guepard modelo 2018

2 783 626: Cuatrimoto nueva con accesorios marca Stels Guepard modelo 2018

1 167 984: Cuatrimoto nueva con accesorios marca Stels Guepard modelo 2018

Gran Sorteo Especial 282: ganadores de premios en efectivo

Los ganadores de los premios en efectivo son:

Cinco premios de 10 millones de pesos

1 848 889

2 920 872

2 676 742

2 243 911

1 878 199

Cinco premios de 5 millones de pesos

0 976 020

2 559 795

2 667 021

0 281 642

1 317 254

Cinco premios de 2.5 millones de pesos

1 803 235

1 398 095

0 315 761

1 936 469

1 135 119

Lista completa de resultados y premios del Gran Sorteo Especial 282

¿Qué es el Sorteo Especial?

El Sorteo Especial se celebra una vez al mes y participan 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000. Se lleva a cabo en 2 Series y ofrece un total de 80 MILLONES 683 MIL 600 pesos repartidos en 12,896 premios.

¿Qué es el Sorteo Mayor?

El Sorteo Mayor se celebra los días martes y participan 60 mil números (billetes) que van del 00001 al 60,000. Se lleva a cabo en 3 series y ofrece un total de 66 MILLONES 99 MIL PESOS repartidos en 18,760 premios.

¿Qué es el Sorteo Superior?

El Sorteo Superior se celebra los días viernes y participan 60 mil números (billetes) que van del 00001 al 60,000. Se lleva a cabo en 2 series y ofrece un total de 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12,896 premios.

¿Qué es el Sorteo Zodiaco?

El Sorteo Zodiaco se celebra los días domingo de cada semana y participan 120,000 números o billetes que van del 00001 al 10,000, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se juega en 1 serie. Ofrece un total de 24 MILLONES 42 MIL 600 pesos repartidos en 22,622 premios.

¿Qué es el Sorteo Zodiaco Especial?

El Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes y participan 120,000 números o billetes numerados del 00001 al 10,000, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. Se lleva a cabo en 1 Serie y ofrece un total de 43 MILLONES 384 MIL 300 pesos repartidos en 22,622 premios en efectivo.

¿Qué es el Sorteo Gordo de Navidad?

El Sorteo Gordo de Navidad se celebra una vez al año, los 24 de diciembre y participan 80,000 números (billetes) que van del 00001 al 80,000. Se lleva a cabo en 4 series y ofrece un total de 430 millones 259 mil pesos repartidos en 16,722 premios.

