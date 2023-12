La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) confirma que se detienen vehículos de la plataforma InDriver, porque opera fuera del marco regulatorio, además de no contar con los estándares mínimos de seguridad, poniendo en riesgo la integridad de los usuarios.

“El Gobierno del Yucatán reitera su compromiso con la movilidad sostenible, segura y eficiente con perspectivas de género e incluyente, por lo que con la finalidad de proteger la integridad y seguridad de todas las personas usuarias de transporte se recomienda a usuarios evitar hacer uso de plataformas no registradas ante la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY)”, se lee en un escrito.

Los usuarios de InDriver que ya se vieron afectados por esta retención de vehículos, acusan un tardado proceso para recuperar sus autos, además de elevadas multas. Ante esto, se cuestionó a la Agencia sobre la situación. La respuesta fue:

“Cabe destacar que, la ATY, como parte de sus funciones, se encuentra en operativo constante por medio del Departamento de Inspección, donde se verifica en general todo lo relativo al transporte público, en particular que los conductores y sus vehículos cuenten con la documentación correcta, y se implementa la tolerancia cero a las unidades que no cuenten con ella o que no cumplan con los lineamientos correspondientes apegados a la ley”.

¿Cuáles son las multas para las plataformas de chofer en Yucatán?

Recuerda que, para el caso de las plataformas digitales, las multas van desde los 25 hasta los 500 UMAS, cuyo valor actualizado al día de hoy es de 103.74 pesos (es decir, de 2 mil 593 a 51 mil 870 pesos) además de remitir el vehículo al depósito vehicular.

Todo esto con el fin de conservar los estándares de calidad, pero sobre todo salva guardar y proteger la integridad de usuarios, insiste la Agencia.

¿Cómo se recupera un auto retenido por la ATY?

Para quienes incurran en alguna de las faltas mencionadas el proceso ante la ATY consiste en:

Acudir a las oficinas de la dependencia para comparecer sobre los hechos haciendo uso de garantía de audiencia y exhibición de pruebas.

Esperar la calificación y resolución de la boleta de infracción realizada, pues en caso de ser positiva se impone la sanción económica respectiva determinada en el Reglamento de Transporte, la cual se les es notificada para que acudan a realizar el pago, para posteriormente acreditar documentalmente la propiedad del vehículo.

Al concluir con este proceso, la dependencia emite una carta de liberación para que el titular del vehículo involucrado continúe ante la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) lo pertinente para su liberación.

LA ATY reitera el llamado a quienes prestan servicio de trasporte por plataformas digitales a apegarse a las leyes y el Reglamento de Transporte, con el fin de garantizar que este servicio se preste en condiciones seguras y dignas, a la altura de lo que los yucatecos merecen.