“La fuerza de Yucatán son ustedes, la militancia trabajadora y comprometida, por ello vamos por más cambios para todo Yucatán y para todo Tunkás”, aseguró Renán Barrera Concha ante más cientos de militantes panistas que acudieron con voladores, mototaxis y una caravana de motociclistas a recibirlo en ese municipio.

Ante la calidez de los tunkaseños, Barrera Concha agradeció el respaldo sin distinción de colores partidistas en este y los más de 41 municipios recorridos en su precampaña, “en 2024, los yucatecos panistas defenderán lo logrado en el estado”.

“Yucatán nos necesita a todos: antes de tener una religión, un partido político, una actividad económica, somos yucatecos, los que nacimos y vivimos aquí, los que decidimos que Yucatán sea nuestra casa ¡Eso nos hermana y nos une!”, expresó.

“Les doy las gracias por apoyarme y confiar en mí”, dijo, “estamos a punto de concluir el año, y en este 2024, vamos a estar a prueba. ¿De qué lado de la historia queremos estar? De este lado, estamos los que hemos demostrado resultados y trabajamos en unidad. Por ello cuentan conmigo para seguir construyendo la mejor versión de nuestro Estado”.

El precandidato panista a la gubernatura reconoció el trabajo de quienes laboran en el campo, principalmente de los apicultores que hacen que este municipio siga siendo la tierra de la jalea.

“Vamos a hacer un plan de trabajo para Tunkás, con apoyo a los apicultores, agropecuarios, ganaderos, porque el campo requiere apoyo decidido en todas sus disciplinas. Va a ser una de las tareas más importantes para nuestro plan de gobierno”.

Finalmente, al evento también asistieron Natalio Canul, comisario ejidal de Tunkás; Marielena Domínguez Kuh, ex presidenta municipal de Tunkás; Óscar Jacinto López Castillo, ex presidente municipal de Tunkás; Elías Kuh Llanes, ex presidente de Tunkás, y Felipe Uicab Barroso, representante de la Asociación Ganadera de Tunkás.