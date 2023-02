Detienen a presunto homicida de "Jaki", víctima hallada sin vida en Santa Cruz Palomeque en Mérida

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública confirmaron el homicidio de Michelle Jesús P. C., e incluso ya habría sido detenido el presunto responsable.

Como se informó en días pasados, la víctima fue hallada muerta en el interior de su domicilio el pasado miércoles por la tarde, por su hermana, quien fue alertada por los vecinos de un olor fétido que salía de la propiedad ubicada en la calle 187H con 102 del fraccionamiento Santa Cruz Palomeque.

La policía pudo determinar que no se trató de un suicidio como se manejó en un principio, sino de un asesinato cometido por quien al parecer era su pareja sentimental, quien habría sido detenido el pasado viernes en avenida 86 de la colonia San Antonio Xluch, de Mérida.

En un video que circula en redes sociales, se observa a, al menos, cinco elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) asignados al área de homicidios, no uniformados forcejeando con el presunto responsable del crimen, para tratar de detenerlo y abordarlo a un automóvil de color gris, el problema es que, al parecer en ese momento no contaban con una orden de aprehensión, "detalle" que podría poner en libertad al presunto criminal en caso de que las autoridades no puedan justificar la legal detención.

El móvil del crimen aún se desconoce y la forma en que "Jaki", como era conocida esta persona trans, tenía lesiones en el cuello y en el cuerpo, lo que hace pensar que fue estrangulado.- Gabriel Chan Uicab

#MÉRIDA Detienen al presunto homicida de Michelle J. P. C. "Jaki". uD83DuDEA8 Elementos asignados al área de homicidios de la Policía Estatal de Investigación #PEI, no uniformados, forcejearon con el presunto responsable del crimen. https://t.co/6Tw0HhnH9D

uD83DuDCF9Video que circula en redes. pic.twitter.com/kicivHSIsD — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) February 18, 2023

Comunicado de las autoridades

A través de un comunicado por parte de las autoridades, se confirmó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) adscritos a la Policía Estatal de Investigación (PEI) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaron la orden de aprehensión girada por un Juez de Control.

De acuerdo con las pruebas obtenidas por los agentes y fiscales investigadores, el sujeto identificado como Ricardo Gabriel H. B., alias “Gabo” de 20 años de edad, dio muerte a la ciudadana M.J.P.B. el pasado día 12 de este mes en un domicilio del fraccionamiento Santa Cruz Palomeque.

El individuo habría golpeado y lesionado con objeto punzocortante a su víctima, para después sustraer objetos del domicilio.

En días anteriores, cuando los agentes realizaban indagatorias sobre el caso, trataron de entrevistar al individuo, quien reaccionó violentamente contra las autoridades.

Hoy, los elementos de la PEI y de la FGE capturaron al sujeto y lo pusieron a disposición de del juez que lo requiere.