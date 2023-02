Ayuda ante una crisis emocional

A partir de ayer llegó a la Península de Yucatán The Trevor Project, una organización de intervención en crisis y prevención del suicidio para juventudes Lgbtq+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer y más).

Luego de que en octubre pasado comenzó a operar en el país y que hasta enero ya había realizado más de 4,700 intervenciones, a partir de ahora la misión del proyecto es más accesible a los miembros de esta comunidad en la península yucateca, región en la que el Estado de Yucatán ocupa el segundo lugar nacional en suicidio de personas entre los 15 y los 29 años de edad.

En rueda de prensa, la directora ejecutiva en México de The Trevor Project, Edurne Balmori, acompañada por representantes locales de diversos grupos afines a la comunidad Lgbtq+, habló sobre el servicio que se brinda, el cual por sus características en anónimo y confidencial, pero más que nada es empático.

Se explicó que The Trevor Project es una organización sin ánimo de lucro que opera en los Estados Unidos de Norteamérica, desde hace 25 años, siendo la única línea de ayuda 24 horas de prevención de crisis y suicidios de jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero y aquellas que cuestionan su sexualidad.

The Trevor Project fue fundada por James Lecesne, Peggy Rajski y Randy Stone, los creadores de Trevor, una comedia dramática sobre un chico de trece años gay que intenta suicidarse cuando sus amigos le rechazan por causa de su sexualidad, ganador del Óscar al mejor cortometraje en 1994 y un Teddy al mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 1995. Cuando Trevor fue programado para su emisión en la cadena HBO, sus creadores se dieron cuenta de que algunos de los televidentes más jóvenes podrían estar enfrentándose al mismo tipo de crisis que el protagonista y comenzaron a buscar una línea de apoyo para promocionarla durante su emisión. Al descubrir que no existía ninguna línea de ayuda de ese tipo, decidieron dedicarse a crear lo que, bajo su punto de vista, era un recurso muy necesario, una organización que promoviera la aceptación de la juventud LGBT y les ayudara en las crisis y la prevención de suicidios entre ese grupo social.

De ese modo se estableció The Trevor Lifeline, con fondos proporcionados por The Colin Higgins Foundation y el pago recibido de la cadena HBO. The Trevor Lifeline se convirtió en la primera línea gratuita de ayuda veinticuatro horas en prevención de crisis y suicidios para la juventud LGBTQ1 en Estados Unidos.The Trevor Project también proporciona apoyo en línea a jóvenes a través de su sitio web, así como guías y recursos para educadores y padres.

México es el segundo país en donde se ofrece este servicio gratuito desde octubre de 2022, bajo la premisa de construir un mundo donde todas las juventudes Lgbtq+ gocen de un futuro brillante para toda la comunidad.

Se puede acceder al servicio a través de “TrevorChat” Servicio de mensajería instantánea 24/7, gratuito, confidencial y seguro; que provee apoyo a través de personal capacitado, o mediante “TrevorText”, otro servicio 24/7. Para acceder se envía al sms el texto “Comenzar” al 67676 o en whatsapp al 55-9225-3337.

Entre quienes estuvieron en el lanzamiento de éste servicio estuvieron Danny Ehuan, vocero de Yaaj Yucatán; Kelly Ramírez, vocera de Igualdad Sustantiva Yucatán; Cesar Briceño Castro, coordinador de comunicación y relaciones públicas del Colectivo Por Todas las Familias y Miranda Abigail Trillo Herrera en representación de la Asociación de Transgéneros de Yucatán A.C.

Se explicó que las personas del a comunidad LGBTQ+ están expuestas a problemas al interior de sus familias y relaciones afectivas en pareja, afectaciones mentales en general y a un continuo Bulling en instituciones educativas y centros laborales.—Emanuel Rincón Becerra