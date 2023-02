Todavía se puede recurrir al plebiscito

Al concluir el pasado martes el plazo para que se solicite someter a plebiscito cualquiera de las obras o acciones trascendentales contenidas en los catálogos que enviaron los 106 ayuntamientos del Estado, no se presentó solicitud alguna, pero esto no quiere decir que más adelante no se pueda solicitar, dijo ayer Moisés Bates Aguilar, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

“Todavía está vigente, los ciudadanos tienen hasta el miércoles 8 de marzo para solicitar que se aplique el plebiscito a obras y acciones trascendentales del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Ese tiempo todavía no se vence, si es que se tuviese la intención de hacer uso de esta herramienta social”, añadió el funcionario.

Desde que entró en vigor la herramienta del plebiscito para la consulta ciudadana se han presentado seis solicitudes ante el Iepac.

Entrevistado en el Congreso del Estado donde acudió al informe anual del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Bates Aguilar confirmó que se acabó el plazo para las obras municipales y de nuevo no hay solicitudes para someter a plebiscito.

Sin embargo, el consejero presidente precisó que esto no significa que ya definitivamente este año no tengan que convocar a plebiscitos, pues independientemente de que todavía no se acaba el plazo que marca la ley para los catálogos del Ejecutivo y Legislativo, hay otras circunstancias por las que se podrían realizar.

Por ejemplo, citó que si en algún municipio la autoridad decide hacer una obra o acción trascendental que no hubiese incluido en el catálogo que se publicó, eso le da el derecho a sus habitantes de pedir que se someta a consulta pública para que la población decida si se hace o no. El mismo caso ocurriría para los poderes Ejecutivo y Legislativo, luego de acabarse su plazo en marzo.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Bates Aguilar manifestó que incluso este podría ser el caso del Parque Tho en Mérida, y el Viaducto Elevado de Progreso, por ser obras que no fueron incluidas en los catálogos de esos municipios y tampoco del Ejecutivo del Estado, si así lo consideran los vecinos de ese municipios pueden pedir se sometan a consulta ciudadana.

Aunque también aclaró que las solicitudes, si en esos caso se dieran, no por pedirlo se tiene que hacer, sería analizado en el Instituto Electoral, y procedería solo si cumple con todos los requisitos que marca la ley.