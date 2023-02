Advierten que hay riesgo de que el gobierno de nuevo intervenga en elecciones

“Hoy hay un peligro de que vuelva a suceder la intervención del gobierno (en procesos electorales), hoy creo que todos los ciudadanos tenemos que hacer un examen muy grande, un análisis muy grande de lo que está sucediendo en materia democrática”, afirmó Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Yucatán, al manifestarse a favor de la defensa del Instituto Nacional Electoral contra el Plan B de la reforma electoral.

En asuntos legislativos, anunció que, el Congreso realiza un estudio profundo, junto con el ministerio de Justicia de Canadá, sobre un delito que se llama acecho.

Indicó que esa tipificación del delito ya existe en otras partes del mundo y en México todavía no, pero no se van a quedar atrás, "no vamos a esperar a que esto se dé en Yucatán" y ya se preparan para incluirlo en la ley.

Entrevistado en el Día de la Bandera, en el marco de la ceremonia de incineración del lábaro patrio del Poder Legislativo para recibir uno nueva, lo que el diputado calificó como una ceremonia muy emotiva porque destaca y resalta nuestros valores patrios, se refirió también otros temas políticos.

Manifestación en defensa del INE

Del llamado a salir el domingo 26 de febrero al movimiento de la defensa del INE, reiteró que no será la excepción para participar.

"Ni un paso atrás en los valores democráticos y en la lucha que ha tenido Yucatán por la democracia, a Yucatán lo caracteriza esa batalla incesante, constante, permanente para que los órganos electorales no tengan la vulneración ni de partidos políticos ni de autoridades”, afirmó.

Lozano Poveda añadió que seguirán expresando la lucha ciudadana por defender a las instituciones democráticas, lo que no depende de un solo partido político o de uno de los estados ni de los poderes del gobierno.

"La lucha por la democracia se hace desde la ciudadanía y por eso no hay que dar ningún paso atrás en lo que hoy se tiene y costó mucho esfuerzo".

Riesgo de el gobierno imponga un consejo electoral a modo

Recordó que hace más de 30 años había la imposición de un consejo electoral a modo que tenía una gran y evidente intervención del gobierno.

"Eso motivó a que muchos ciudadanos salieran a la calle, incluso quienes no tenían la mayoría de edad, a defender la democracia, a defender su voto, a que si iban a una casilla, a la urna a depositar su confianza en el nombre de un candidato del partido que sea aquí fuera respetado".

Reiteró que hoy hay el peligro de que eso vuelva a suceder y no es un tema que deban dejar escapar, sobre todo el llamado a la juventud a los jóvenes que no han vivido estas transiciones, que han nacido, crecido, se han desarrollado y adquirido su edad adulta en un sistema democrático consolidado como el que representa el INE y los órganos electorales estatales.

Llaman a una "lucha social completa" a favor de la democracia

“Entonces creo que hay que hacer todos una conciencia muy clara, yo no diría que no se circunscriba a un hecho solamente, ni solamente una marcha".

"Que quede claro, es importante acudir a ese tipo de manifestaciones, totalmente tiene mi respaldo absoluto, pero no solamente basta con marchar, hay que seguir dando la batalla, hay que hacerlo una lucha social por la democracia de nuestro país”.

Trabajan para tipificar el delito del acecho

Por otra parte, el diputado indicó que el Congreso del Estado está para establecer leyes y trabaja en nuevas disposiciones que ya se dan en otras partes del mundo, como castigar el acecho.

“Estamos haciendo hoy un estudio profundo, junto con el ministerio de justicia de Canadá... un delito que se llama acecho ya existe en otras partes del mundo, en México todavía no, pero no nos vamos a quedar atrás".

Graves señalamientos a dos mandos policiacos en Progreso y Peto Te recomendamos:

"No vamos a esperar a que esto se dé en Yucatán. Un servidor ya generó la iniciativa, ya trabajamos en incorporarlo como delito en el marco legal de Yucatán”, comentó.

El diputado panista reiteró que se trabaja de manera dinámica para que ninguna actitud como la mencionada quede impune y si hay algo que esté evidenciado y que constituya materia de un delito deba ser castigado.