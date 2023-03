El INE Yucatán dará libertad sobre la identidad: así se identifica a los no binarios

En las credenciales de elector ya se podrá establecer si la persona se considera de género no binario, esto marcando con una “X” en el campo donde se solicita el “sexo”, indicó ayer Luis Alvarado Díaz, presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán.

El delegado del INE explicó que esta nueva disposición obedece a que el pasado 27 de febrero el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo por el que se consideró viable incorporar a la credencial el dato que reconozca a las personas que se identifican como no binarias.

¿Qué significa ser no binario?

El término no binario se refiere a una identidad de género que no se restringe exclusivamente a hombre o mujer. Por tanto, una persona no binaria podría identificarse como heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual o cualquier otra orientación sexual. Lo importante es que cada persona se sienta cómoda identificando su orientación sexual de la manera que mejor refleje su identidad y sus atracciones románticas y/o sexuales.

Alvarado Díaz informó que en todos los módulos de atención ciudadana del país, incluyendo los 14 que funcionan en Yucatán, ya se puede atender a las personas que deseen que en su credencial aparezca reflejada su identidad no binaria, de tal forma que en el campo “sexo” que se ubica en el frente de la mica, se asentará una “X” en lugar de “H” de hombre o “M” de mujer.

Otros cambios en el INE

El funcionario explicó que para los casos en que el acta de nacimiento tenga asentado manera directa y expresa que la persona se reconoce como no binaria, también se modificarán la clave electoral y la CURP registradas en la base de datos del padrón electoral, en caso contrario únicamente se modificará el campo “sexo” de la credencial, y la clave electoral y la CURP mantendrán la letra “H” o “M” conforme lo consignado en el acta de nacimiento.

El entrevistado puntualizó que la letra “X” se utiliza para identificar a las personas no binarias, no fue una determinación que se tomó a la ligera, sino que fue una decisión en congruencia con parámetros internacionales en la materia.

Manifestó que, de las 32 entidades del país sólo en el Estado de Hidalgo se ha modificado la legislación local para reconocer de manera directa y expresa la identidad no binaria en los registros civiles.

En el caso de Yucatán, el delegado declaró que, al ser muy reciente la disposición antes mencionada, no se cuenta hoy con cifras de personas que hayan elegido esta opción que ahora existe para la expedición de la credencial para votar.