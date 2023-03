Codhey: Jóvenes detenidos en Mérida denuncian malos tratos, golpes y lesiones

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) investigará la detención de cuatro personas en la manifestación de anoche en Mérida, sobre todo que al parecer fueron por policías vestidos de civil y los detenidos se quejaron de malos tratos, golpes y lesiones, informó su presidente, Óscar Sabido Santana.

Ante las "frecuentes quejas" recibidas en ese sentido, anticipó: “Creo que vamos a tener que hacer un diagnóstico para verificar cuáles son las autoridades que más recurrentemente están afectando los derechos humanos de las personas para intervenir en estos casos”.

“Aquí el llamado principal es a las autoridades para que atienden las demandas de la ciudadanía, si se atienden los requerimientos evidentemente la ciudadanía no tiene que manifestarse..."

"La sociedad no tendría por qué levantarse, por qué manifestarse de ninguna manera, porque sus pretensiones serían atendidas. Cuando esto no ocurre entonces de pronto la sociedad, en cierto modo cansada de no ser escuchada, se manifiesta”, añadió el ombudsman en Yucatán.

Piden la intervención de la Codhey tras la marcha en Mérida

Previo a la firma del convenio de colaboración con la Federación del Colegio de Profesionales de Yucatán, Sabido Santana informó que desde la noche del miércoles recibieron el reporte de una marcha por el tema de las granjas de Sitilpech y les pidieron la intervención de la Codhey alrededor de las 20 horas, de modo que se comisionó a personal para constatar lo que sucedió.

El entrevistado indicó que al llegar su personal la marcha había terminado y les informaron que se detuvo a algunas personas, de modo que acudió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), donde se hicieron diligencias y se logró localizar a dos de los detenidos, a quienes se les entrevistó en ese momento.

A los otros dos detenidos se les entrevistó hoy jueves en la mañana, cuando los ubicaron en la Fiscalía General del Estado, añadió.

Durante la entrevista el funcionario precisó que solo tenía la información de los dos detenidos contactados anoche en la SSP y en esos momentos entrevistaban a los otros dos en la Fiscalía.

Jóvenes detenidos acusan malos tratos, golpes y lesiones

Las primeras personas entrevistadas manifestaron que fueron detenidas por personas que desconocen si son elementos policiacos, porque estaban de civiles, que fueron objeto de malos tratos, golpes y lesiones, por eso se les recibió su queja,

Añadió que se dio fe de las lesiones y ahora procesan la información y están en espera de que se terminen las diligencias en la Fiscalía con la entrevista a las otras dos personas para que ya se califique como queja y se emitan los informes correspondientes a las autoridades involucradas.

Sabido Santana explicó que primero investigarán bien qué ocurrió, tienen documentadas fotos que su personal tomó en el Centro, donde se ve que unas maderas recubrían las columnas del palacio de gobierno y tenían pintas.

No saben quién las hizo, van a hacer investigaciones para saber con precisión qué ocurrió y sacar una conclusión, en un momento dado saber si existe o no algún delito y si se justifica o no la detención.

“Pero independientemente de ello, en la queja recibida se refieren malos tratos hacia las personas detenidas y eso definitivamente, en caso de que así hubiese ocurrido, no se justifica de ninguna manera”, advirtió.

IInvestigarán a fondo el caso de la detención tras la marcha en Mérida

Insistió en que harán las investigaciones pertinentes para saber si las personas que llevaron al cabo la detención son elementos policiacos o no y, en segundo lugar, porqué razón no tenían uniforme, lo que llevará a conclusiones de si hubo violación a los derechos humanos o no.

“De entrada pudiéramos precalificar y decir que lo común, lo más adecuado y pertinente hubiera sido que elementos uniformados hicieran esta detención para evitar cualquier suspicacia".

"Evitar cualquier situación que pudiera poner en duda la actuación de las corporaciones policiacas que hayan intervenido, pero eso a lo largo de la integración de este expediente lo iremos documentando y, en su caso, señalando”, indicó.

El ombudsman lamentó que son situaciones que siguen ocurriendo, lo han señalado y enfatizarán que en muchas labores, sobre todo las corporaciones policiacas, en el ejercicio de interacción con los ciudadanos hay incidencias que pueden constituir violaciones a los derechos humanos, "y definitivamente hay que hacer un llamado a las autoridades".

Denuncias por violaciones a los derechos humanos en Yucatán

“Hay que insistir y desde luego hacer los pronunciamientos y las resoluciones correspondientes para evitar que se sigan dando, lo hemos dicho muchas veces a los propios alcaldes, a las autoridades policiacas tanto estatal como municipales, que deben y tienen que hacer su trabajo apegados a derecho”, remarcó.

Precisó que hasta ayer calcula que ya recibieron unas 100 quejas en general, de las cuales 60 ó 70% son por actuaciones de las policías, de distintos tipos, como detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, malos tratos, lesiones, despojos de pertenencias, "muchas situaciones que siguen dando y no deben ocurrir".

Insistió en que no se deben registrar, sobre todo porque tuvieron programas permanentes de capacitación desde hace ya algunos años.

Según dijo, año con año se procura capacitar a todas las policías municipales y estatal, trabajan con los ayuntamientos y suscribieron convenios de colaboración para evitar estas situaciones.

¿Qué autoridades incurren más en violaciones a derechos humanos?

Consideró que son casos circunstanciales porque han mejorado en algunas cosas, otras siguen igual y unas más empeoraron.

"Hay autoridades que hacen caso a los señalamientos, las hay que no lo quieren hacer, creo que aquí vamos a tener que hacer un diagnóstico para verificar cuáles son las que más recurrentemente están afectando los derechos humanos, para intervenir en estos”.

También dijo que siempre han hecho el llamado a todas las personas y autoridades para que prevalezca el dialogo, que en estas manifestaciones procuren sean de manera pacífica, sin irrumpir la tranquilidad.

“Creo que también como sociedad tenemos que ser más conscientes de las afectaciones que pudiéramos generar en una manifestación que no sea pacífica".

Admiten que en algunos casos hay hartazgo de la ciudadanía

"Sin embargo, la ciudadanía tiene ese derecho de manifestarse, hay mucho hartazgo, cansancio de muchas personas ante situaciones que se dan recurrentemente", continuó.

"No es que justifique que en algún momento las personas no se manifiesten de forma tan pacífica como quisiéramos, pero también las circunstancias han hecho que la sociedad actúe de esa forma”, comentó.

Por eso consideró que el llamado principal es a las autoridades a que atiendan las demandas de la ciudadanía, "si las atendieran evidentemente la ciudadanía no tendría por qué manifestarse".