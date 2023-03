Yucatán tendría agencia para prevenir lavado de dinero, analizan la iniciativa

Los diputados del Congreso local iniciaron el análisis de iniciativas del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, para crear la agencia especializada para la prevención del lavado de dinero y dotar de autonomía a la Fiscalía General del Estado.

También otras propuestas por la bancada del PRI para reconocer el principio de gobierno abierto y establecer la alternancia de género para elegir también gobernadoras, no solo gobernador, entre otras iniciativas.

“Se trata de que las y los yucatecos vivamos en paz, que vivamos tranquilos y sepamos que si hay una inversión, que si hay algún recurso que se esté manejando en el Estado no provenga de actividades del crimen organizado o de actividades ilícitas, a eso obedece la generación de esta nueva figura”, afirmó Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de gobierno del Congreso, al opinar sobre la propuesta del gobernador para crear la agencia contra el lavado de dinero.

Iniciativa del PRI que impulsa la consulta pública en Yucatán

La bancada del PRI, al comentar sus iniciativas, señaló que también se incluyó su propuesta de reformas para hacer más accesibles a los ciudadanos las herramientas para solicitar consultas públicas por la vía del referéndum y el plebiscito así como para presentar iniciativas ciudadanas.

Estas iniciativas fueron parte de un total de 12 que se distribuyeron este jueves en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado, entre las que estaban también las de diputadas y diputados de otras fuerzas políticas.

Agencia para prevenir lavado de dinero en Yucatán

Entre las iniciativas que llamaron la atención se encuentran las del gobernador, sobre todo reformas que propone a la Constitución Política del Estado, al Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Fiscal del Estado en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que incluye el crear la nueva agencia especializada para la prevención del lavado de dinero.

Entrevistado al respecto al terminar la sesión de la comisión, el panista Lozano Poveda anticipó que sería una agencia con presupuesto propio, que es parte de lo que se analiza, así como los requisitos que debe cumplir su titular.

Señaló que vendría a robustecer las investigaciones y, a su vez, coadyuvar con la agencia federal que hoy tiene la unidad de inteligencia financiera.

"En los estados no se cuenta con ese tipo de instrumentos, aunque ya algunos legislan al respecto, y Yucatán no se puede quedar atrás".

Medida para "blindar" a Yucatán del crimen organizado

“Se trata de blindar al Estado, de darle las mayores garantías posibles a nuestra sociedad de que no va a venir gente que tenga recursos provenientes de actividades ilícitas del crimen organizado y asiente sus reales aquí en Yucatán", subrayó.

"No se trata de otra cosa más que de eso, insisto, de que nuestra calidad de vida no se vea vulnerada, no tengamos esas amenazas que provienen del exterior, de otros estados ni de fuera de México, y tengamos la seguridad de que quien invierte en Yucatán, quien trabaja aquí lo hace de una manera adecuada”.

Lozano Poveda consideró que de alguna manera esa iniciativa iría ligada con otra del gobernador para hacer reformas que le den autonomía a la Fiscalía General del Estado, pues también se trata de darle una seguridad jurídica a quien vaya a llevar las investigaciones de cualquier delito.

“Con esta se busca que quien tenga la tentación de cometer un ilícito sepa que el fiscal no depende de un poder Ejecutivo, que está actuando de manera autónoma y esté garantizada por el poder Legislativo".

"Es una factura pendiente que tiene que pasar el poder Legislativo, además es algo que la sociedad misma viene pidiendo a lo largo de muchos años y hoy puede concretarse aquí”, afirmó.

Otras iniciativas que analiza el Congreso de Yucatán

Otra iniciativa del gobernador fue para modificar la Constitución estatal, el Código de la Administración Pública de Yucatán y la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado y el Código de la Administración Pública sobre los organismos públicos descentralizados para expedir la Ley que Regula a las Instancias Municipales de las Mujeres y modificar la de Gobierno de los Municipios del Estado en materia de igualdad entre mujeres y hombres y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Entre las iniciativas presentadas por el PRI están las reformas a la Constitución local para constituir como Organismo Constitucional Autónomo a la Universidad Autónoma de Yucatán, también para reconocer el principio de Gobierno Abierto y en materia de Alternancia de Género en la Titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, para que, por ejemplo, si hoy se elige a un gobernador en la siguiente administración sea una gobernadora.

De igual forma se distribuyeron las iniciativas de Fabiola Loeza Novelo, diputada sin partido, en las que propone la inscripción en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Congreso el nombre de la ilustre Felipa Poot Tzuc, en mérito de su lucha y sacrificio por los Derechos Humanos de las Mujeres Mayas de Yucatán, y otra en materia del reconocimiento a la Lactancia Materna como un derecho humano.