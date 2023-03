Restauranteros acusan extorsiÃ³n de presuntos trabajadores del ayuntamiento de MÃ©rida

MÉRIDA.- "Si tú no quieres que te caiga una clausura o algo, apégate a lo que marca tu licencia y no pagas protección, no pasa nada", se escucha en un audio que circula en redes sociales de una supuesta llamada de "extorsión" entre un inspector del Ayuntamiento de Mérida y una mujer propietaria o encargada de un restaurante-bar de Mérida.

"Como me dijo Camacho (Pedro Alejandro Camacho Franco), habla con ella, porque ya vamos a empezar a clausurar otra vez. Mira, mira, el departamento que manejamos nosotros es Protección Civil Municipal, Desarrollo Urbano y Espectáculos", dice el supuesto extorsionador, quien fue identificado como Armando N. H., supuestamente empleado de la dirección de Gobernación bajo las órdenes de Camacho Franco.

De acuerdo con datos obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia, Camacho Franco firmó un contrato con la Comuna por "servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios", específicamente como "Inspector de Espectáculos" en julio y venció el último día de diciembre de 2022, aunque hay registro de otro contrato con fecha de inicio el mes de enero y de vencimiento el último día de junio del mismo año.

Por estos motivos, un grupo de restauranteros se presentó hoy al Palacio de Gobierno para platicar con Ricardo Alcocer Zapata subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos con, supuestamente, pruebas como el audio, vídeos y fotos, de que los restauranteros están siendo extorsionados no solo por personal del Ayuntamiento de Mérida, sino también por personal del Gobierno del Estado y acusaron a Enrique Alcocer Basto, titular de Procivy de "crear paquetes de protección" en el que se incluye a la Secretaría de Seguridad Pública, específicamente a la Policía Estatal de Investigación.

Presuntamente piden dinero por protección

"Tenemos pruebas de las reuniones que han hecho para pedir dinero a cambio de protección", dijo uno de los inconformes, pues dicen estar cansados de las extorsiones ya que, si no acceden a ellas, sus negocios son clausurados aunque estén cumpliendo con las reglas.

En la reunión que sostuvieron ayer en Palacio de Gobierno, les indicaron que se va a investigar la situación y las acusaciones en contra de Servidores Públicos y funcionarios municipales y estatales.

Aunque no realizaron una manifestación como tenían prevista, sí dijeron que van a esperar una respuesta favorable por parte de las autoridades en el plazo que éstas dieron, pues de lo contrario harán públicas las pruebas que tienen.