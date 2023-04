Quejas por fugas que tienen meses en el barrio Santiago

Vecinos del rumbo de Santiago se quejaron que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) no ha atendido una queja de fuga de agua que presentaron desde hace 11 meses.

Ismael Méndez Camargo, vecino de la zona, dijo que son tres fugas: dos ya tienen más de 11 meses y una se formó hace dos semanas.

“Todo mundo lo ha reportado por escrito y no nos hacen caso”, dijo el afectado al Diario, tras mencionar que han planteado la posibilidad de cerrar la calle para que atiendan sus demandas.

Las fugas están localizadas en las calles 61 entre 70 y 72, 74 con 59 y 70 entre 61 y 59. Las de la 61 y 74 tienen más de 11 meses, y la de la 70 se formó hace aproximadamente dos semanas.

Preocupa erosión por el agua

El señor Méndez Camargo señaló que la fugas son internas y el agua se va directamente a las alcantarillas, erosionando la tierra que está bajo el pavimento.

También dijo que la erosión ha ocasionado que se hunda y rompa el pavimento, lo que a su vez ha provocado accidentes. “Tan solo hoy, hubo dos accidentes de moto”, aseguró.

Otra afectación, dijo, es que la fuga más la cantidad de hoteles que hay por la zona ha hecho que el agua no tenga suficiente presión. “Todo eso se ha reportado. Hemos tenido más de once reportes, nos dicen que lo van a ir a ver, pero no pasa nada”.

Compartió que en un principio no se dieron cuenta de la fuga, pues no se forma charco, hasta que se fijaron que en la noche caía mucha agua en la alcantarilla.

“La Japay no lo soluciona y haciendo cálculos se están desperdiciando 50 o 60 litros por hora, multiplicado por 11 meses es mucha agua”.

Dijo también que entiende que esa zona del centro histórico tiene tuberías viejas y es lógico que ocurran esos incidentes, “pero se tienen que reparar”.