Maestra realizan una protesta frente al edificio de la Segey

MÉRIDA, Yucatán.— La maestra Genny Guadalupe Carrillo Nieves, mantiene una serie de protestas en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), exigiendo que sus derechos laborales sean respetados.

La maestra explicó que tiene una plaza como directora en la escuela primaria “Manuel Zepeda Peraza“, pero en el año 2016 comenzó a trabajar en el edificio de la Segey, como acuerdo con el inspector de la zona, tras una protesta de madres y padres de familia de ese plantel. “Fue una situación a la cual le pongo signos de interrogación, porque yo tengo otra perspectiva de ello“, señaló.

La maestra dijo que estuvo trabajando en el edificio hasta que comenzó la pandemia, pero debido a que esto no fue redituable para ella, solicitó regresar a su cetro de adscripción.

“Me dirigí al señor Liborio Vidal Aguilar, secretario de Educación, y le pedí su apoyo para regresar a mi centro de trabajo y él me dijo que iban a llamarme para aclarar la situación y regresar a mi centro de trabajo, esto desde septiembre de 2021, pero comencé a venir todos los días y no hubo repuesta".

Señaló que desde entonces comenzó a sentarse frente a la oficina del secretario, quien la saludaba y le decía que no se preocupara. Un día la maestra recibió una nueva adscripción, a una escuela en la colonia Bojórquez, pero no estuvo de acuerdo, entonces le ofrecieron su jubilación.

“Les dije que no, que aún quería seguir trabajando, que tenía el ímpetu de seguir en el magisterio y ya no llegamos a nada“, comentó la maestra, todo esto fue por medio de una persona de nombre Manuel Ojeda.

La maestra, cuenta que ha estado asistiendo a las oficinas de la Segey para platicar con Liborio Vidal, pero, dice que ha sido agredida en dos ocasiones por personas que trabajan con el secretario, en particular una mujer de nombre “Cecilia“, quien en un evento público "jaloneó" a la maestra denunciante; en otra ocasión, dijo, la encerraron en una sala adjunta al despacho del secretario y le echaron sanitizante con una máquina, por lo que la profesora ya habría presentado una queja ante la Fiscalía General del Estado.

También explicó que, en otro momento, el jefe del despacho del secretario, de nombre Raymundo, le dijo que fueran a la "pagaduría a ver lo de mi sueldo que tienen retenido sin justificación alguna y de manera ilegal, esto como medida para que yo renuncie, pero ya les dije que no".

Agregó que, "El licenciado (Raymundo) me llevó a una oficina y me dejó ahí, sin que nadie me atienda. Esto pasó en agosto y septiembre del año pasado, desde entonces no veo al secretario llegar a su oficina para poder platicar con él, a pesar de que vengo todos los días“, comentó la maestra, quien se sostiene del reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo para señalar que está siendo hostigada para que renuncie.

La maestra Geny cuenta que, el lunes pasado, ingresó al edificio de la Segey y dejó su vehículo en un estacionamiento que tiene entrada sobre la calle 38 de la colonia García Ginerés, y que su auto ocupó el cajón asignado al secretario, que siempre está desocupado.

“Yo avisé en la oficina que ahí dejé mi auto, y después de un rato salí a ver y me doy cuenta que se lo estaba llevando la grúa 930 de la Secretaría de Seguridad Pública. Le pedí al "gruero", creo de nombre Bernabé Romero, que deje mi auto me dijo que no, y que si no me hacía a un lado me iba a pasar el camión encima. No me dieron boleta de infracción, nada, simplemente se lo llevaron al corralón de la SSP", explicó la maestra.

"Yo considero que este edificio es público, no privado, por lo que no entiendo la razón de llevarse mi auto al corralón sin darme detalles de a dónde lo iban a llevar, yo tuve que investigar a dónde lo llevaron“, cuenta la maestra.

Por estas razones, la maestra, acompañada de su esposo, mantiene una protesta frente a las puertas de la Segey y pide a las autoridades que sean respetados sus derechos laborales.

También le podría interesar: "La SCJN declara inconstitucionales reformas al Poder Judicial en Yucatán"