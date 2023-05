Comienza la Feria Manualidades con 250 expositores

Decorado de pasteles, encapsulado de resina, creaciones en madera, pintura en cerámica y tejido de estambre son algunas de las opciones que se podrán encontrar en la trigésima edición de la Feria Manualidades y Regalos.

La Feria tendrá lugar en el Salón Ek Balam del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXl de mañana jueves 4 al próximo domingo 7, de 5 de la tarde a 9 de la noche el primer día y de 10 a 21 horas el fin de semana.

Se trata de una expo familiar para realizar manualidades y dejar correr la creatividad con actividades diferentes, incluso beneficiosas para aquellas personas que buscan combatir el estrés y pueden tomar alguno de los talleres que se impartirán.

Talleres de peluches, de jabones y velas, de manualidades de madera, de amigurumis, de tejido, de decoración con unicel, de hama beads, de álbum de scrapbook, de armado de macramé y de técnicas de pintura, entre otros, serán impartidos por profesionales en los diversos pabellones durante los cuatro días.

Un total de 250 expositores locales y de estados como Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla, e incluso del extranjero —Colombia y Ecuador—, participarán con una oferta de productos artesanales.

Algunos módulos serán los de Manualidades del Mar, con cerámicas; Me Encanta Tejer, de estambres; Yestifer, de ropa tejida directo de Colombia; Grupo Emiliano, con piezas para armar bisutería y joyería; Mundo Masaya, con pasta sensible de México; Intec, con resina encapsulada; Navi Empaque, de arte en unicel; Joyería Fersis, de Valladolid; Playeras First Shop Maya y Santos Lugo.

Con el objetivo de fomentar el emprendimiento y una diversión sana para las familias, Laura Minaya Oreza, integrante del comité organizador, subrayó la necesidad de apoyar por medio de este evento la capacitación de mujeres y hombres que buscan hacer aportaciones a la economía del hogar.

“Una de las finalidades del evento es ayudar a las mujeres que quieren hacer un ingreso a su hogar y no pueden estar saliendo de casa por cuidar a los niños, sin tener que salir, ni descuidarlos, este tipo de manualidades les puede dar un ingreso adicional a la economía, es un primer paso”, indicó.

“También queremos acercar estos eventos porque hay gente que aprovecha para venir a capacitarse, los maestros vienen de fuera y muchas veces no se tiene la oportunidad de ir a tomar el curso, así que se los traemos aquí”, dijo.

Laura Minaya apuntó que el lema de la Feria —“Nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta”— invita a “desbloquear” el lado creativo y descubrir los talentos personales solo con atreverse a realizar algo nuevo.

“Muchas veces las personas bloquean su creatividad por miedo, pero realmente se pueden sorprender cuando lo intentan; nosotros les invitamos a perder el miedo de decir ‘no puedo’, ‘no me va a salir’, ‘no lo sé hacer’, ‘no se va a vender’; atrévanse a hacerlo y sorprenderse de lo que son capaces de emprender, de tener un negocio, ofrecerlo y que sirva”, exhortó.— VANESSA ARGÁAEZ CASTILLA