Hoy es lunes 12 de junio de 2023 y es el día cuando los habitantes de Mérida sentimos el calor como se siente estar en el Valle de la Muerte, el sitio más caliente del mundo según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y ubicado en California, Estados Unidos.

En Mérida, capital de Yucatán, estado del sureste de México, las personas nos convertimos en hombres y mujeres en llamas mientras caminamos en las calles o estamos a la intemperie. La prueba, en mi caso, me la dio el termómetro de entrada al trabajo: 38.4 grados Celsius fue la temperatura que marcó el sensor que "leyó" mi cara. Me tomó por sorpresa y me llevé una mano a la frente. Sí, parece fiebre. Entrar a la oficina con clima artificial se sintió refrescante, placentero, un alivio del sofocante calor.

¡Cuánto calor! Ni tanto, Mérida no ha llegado hoy ni siquiera a los 40°C, nos dice la Estación Meteorológica de la Facultad de Ingeniería de la Uady (FiUady).

El día aún no termina, pero hasta el momento la temperatura máxima en Mérida fue de 39.8°C a las 1:33 de la tarde de este lunes 12 de junio, nos dice la FiUady.

El calor en Mérida se siente como en el Valle de la Muerte

Sin embargo, el calor en Mérida se siente como en el Valle de la Muerte, el sitio más caliente del mundo, nos indica la Fiaudy, que nos precisa que hoy lunes 12 de junio la sensación térmica o bochorno fue de 56.1°C a las 2:38 de la tarde.

O sea, que el bochorno, el cual es el resultado de la temperatura máxima y la humedad del ambiente, hoy ha convertido a Mérida en otro Valle de la Muerte, que tiene el récord mundial de calor: 56.7° C.

Ayer domingo, la sensación térmica en Mérida fue de 55.6°C a la 1:24 de la tarde, y la temperatura máxima fue de 39.9°C, de acuerdo con la misma FiUady.

Dado que el bochorno va en ascenso, es posible que mañana, martes 13 de junio, los meridanos realmente sintamos lo que se siente estar en el Valle de Muerte. Bastará que el índice de calor o sensación térmica aumente seis décimas para que llegue a 56.7° C.

Eso sí, los meridanos solo sentimos el calor como en el Valle de la Muerte, pero nuestra temperatura máxima ambiental está muy lejos de igual el récord mundial de 56.7°C, cifra que la OMM tiene registrada como temperatura más alta de la Tierra desde 1913. O sea, es un récord que lleva imbatible 110 años.

Mérida, por su parte, tiene récord de temperatura máxima de 46.5°C, registrada el 27 de abril de 2002,

Por lo pronto, el bochorno ha ocasionado que los meridanos compartan en estos días memes sobre el "terrible" e "insoportable" calor, como el que dice "Solo en Yucatán sudas cuando te acabas de bañar" o el que habla de la temperatura del agua del tinaco que está hirviendo hasta en la noche.

Anécdotas y memes que dan risa... hasta que los vives, sudas o sientes hervir en carne propia.