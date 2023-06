Mauricio Vila aclara si va o no por la candidatura presidencial del PAN 2024

Mauricio Vila aclara si va o no por la candidatura presidencial el PAN 2024 .

En un mensaje emitido en sus redes sociales, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal difundió un comunicado donde señala si va o no por la candidatura presidencial del PAN 2024.

Y es que desde hace meses cuando Mauricio Vila reveló su aspiración a la candidatura presidencial del Partido Accion Nacional (PAN) en una entrevista para LatinUs con Carlos Loret de Mola, el rumor ha crecido como bola de nieve y ha sido pregunta obligada en casi todos los lugares donde el gobernador de Yucatán se presenta.

Mauricio Vila por fin se pronunció al respecto este domingo 25 de junio en un mensaje en el que dijo en un comunicado:

"A las y los yucatecos, con quienes hemos construido el mejor equipo:



Mi más grande sueño y orgullo como ciudadano siempre ha sido el de servir a mi Estado y a mi País y hacer un cambio positivo para la gente. Gracias a la confianza de los ciudadanos, he tenido el honor y orgullo de haber sido Diputado Estatal, Alcalde de Mérida y hoy Gobernador del Estado más bello del mundo, Yucatán.



Gracias a esta confianza y a nuestro compromiso, hemos cambiado la manera de gobernar. Hoy trabajamos todos en equipo, con todos los órdenes de gobierno, sin ver colores ni partidos, pero sobre todo con la sociedad y con una sola meta: que a nuestro estado, a nuestra gente y a nuestro país les vaya mejor, haciendo los cambios necesarios para hacer frente a los retos que juntos tenemos. Por este trabajo conjunto y la unidad que hemos construido voy a estar siempre orgulloso, pero sobre todo agradecido con cada mujer y hombre que se ha sumado a este equipo para juntos alcanzar cada día mejores resultados.



Hemos tenido errores de los que hemos aprendido, también aciertos que tomamos con humildad, pero sobre todo hemos trabajado sin descanso y hoy Yucatán vive un momento histórico, de cambio que se ve y se siente. Tenemos el crecimiento económico más grande de nuestra historia y hemos generado más empleos que nunca, estamos atrayendo inversión extranjera sin precedente, rompemos récords de llegadas de turistas y además de mantenernos como el Estado más seguro del país, reduciendo la incidencia delictiva por la mitad.



Atribuyo a esa confianza, unidad y a los resultados que hemos alcanzado juntos, que hoy se hable de que un yucateco pudiese ser candidato a la Presidencia de la República. No hay orgullo más grande para un mexicano que ser considerado para ese cargo, para mi es una aspiración, un honor y me emociona profundamente la posibilidad.

Sin embargo, después de un largo proceso de reflexión, desde el amor y compromiso con mi estado, he decidido no participar en el proceso de elección de candidatos para la Presidencia de México de mi partido, el Partido Acción Nacional.

Las razones de esta decisión se dividen en 2 aspectos; por un lado, hoy nuestro Estado tiene grandes proyectos en puerta que van a cambiar y marcar el rumbo que habremos de tomar los próximos 20 o 30 años, un rumbo de prosperidad, igualdad y mejores oportunidades para todas y todos.

Proyectos como la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso, con el que se va a convertir en uno de los más importantes de Latinoamérica y sitúa una nueva frontera comercial con los Estados Unidos; la puesta en marcha del Va y Ven, un moderno sistema de movilidad; la implementación del IE-Tram, el primer servicio de transporte público 100% eléctrico (de todo el sureste y) único en su tipo en el continente; la finalización del hospital de Ticul que había estado parado por más de 10 años; el nuevo Hospital “Agustín O’Horán”, el más grande que se construye en el país y que sustituirá el actual que fue inaugurado en 1906; el Hospital Naval que va a atender a personal de la Marina y población de la costa yucateca; a esto se suman la remodelación de los 140 centros de salud que existen en el estado, las mejoras en educación; la atracción de nuevas inversiones para generar los empleos que necesitan las y los yucatecos; entre muchos otros proyectos con los que estamos haciendo a nuestro estado cada vez más justo y productivo; y demandan de mi trabajo en el cargo.





Por otro lado, desde la convicción personal pienso que ser candidato a la Presidencia es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. La alianza necesita y merece una candidata o candidato de tiempo completo.



En la alianza, tenemos grandes perfiles, mujeres y hombres honestos, trabajadores y capaces, de los que estoy seguro va a emanar una candidata o candidato que pueda representar y llevar a buen puerto las demandas de todos los mexicanos, que busque la unidad nacional y siempre lo mejor para el país.

Que impulse el combate a la desigualdad, a la inseguridad, el desarrollo económico y el social: a ellas y ellos les deseo éxito y les reitero: cuentan con mi apoyo. A mis compañeros y compañeras de partido, les refrendo que voy a seguir trabajando en la construcción de un Acción Nacional que haga frente a los desafíos de estos tiempos; moderno y con una visión de futuro, cercano y que ponga las aspiraciones y demandas de la gente por delante.

Esta ha sido una decisión muy difícil. La tomo con la convicción y la tranquilidad de que seguiremos trabajando sin descanso y, hasta el último minuto de mi gestión, por mi estado y nuestra gente. Estoy seguro que en el futuro vendrán nuevas y grandes tareas, que vamos a buscar y asumir con responsabilidad para seguir construyendo cambios y resultados. Cuando los tiempos y las condiciones así lo permitan, seguiré en otras trincheras sirviendo a México y a Yucatán".

Mauricio Vila Dosal, Gobernador de Yucatán.

