Va y Ven en Mérida: ¿Dónde tramitar las tarjetas inteligentes de tarifa social?

MÉRIDA.- Las rutas del Sistema de Transporte Público 'Va y ven' cuentan con una tarifa social para pagar menos por el pasaje, pero para poder tener el beneficio tendrás que contar con una tarjeta inteligente.

La tarifa social para estudiantes y personas adultas mayores será de 5 pesos. En el caso de las y los usuarios con alguna discapacidad, será sin costo.

Las tarjetas pueden recargarse en tiendas Oxxo, Super Willys, Dunosusa y Farmacias YZA. Si no sueles usar el servicio con frecuencia, no te preocupes pues el dinero puede quedarse por meses en la tarjeta, siempre y cuando el plástico no esté dañado.

El Imdut informó que se aplicará descuentos de trasbordo para las y los usuarios que utilicen cualquier ruta del “Va y ven". Para el segundo viaje se rebajará 50% del costo, y tanto el tercero como el cuarto serán gratuitos, durante dos horas.

Módulo temporal para tramitar la tarjeta del ''Va y Ven''

Este sábado 15 de julio estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad podrán tramitar su tarjeta inteligente en los módulos temporales.

Esos módulos temporales para tramitar la tarjeta del ''Va y Ven'' estarán en el “Parque Centenario del Ejército Mexicano" en el Fraccionamiento Ciudad Industrial.

Requisitos para tramitar la tarjeta inteligente del ''Va y Ven''

Estudiantes:

Constancia vigente con firma y sello de la escuela

Clave Única de Registro de Población (CURP) o credencial del Instituto Nacional Electoral (INE)

Comprobante de domicilio.

Adultas mayores:

INE o CURP

Comprobante de domicilio

Personas con discapacidad

Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)

INE o CURP

Comprobante de domicilio

Las tarjetas inteligentes para adultos mayores y estudiantes son de color amarillo, mientras que las de las personas con discapacidad son blancas.

¿Dónde tramitar las tarjetas del ''Va y Ven''?

Además las tarjetas también pueden tramitarse en las oficinas del ''Va y Ven'', ubicadas en la calle 39 #523 x 66 y 72 Avenida Reforma, colonia Centro, Mérida, Yucatán.

Lo único que deberás llevar son los documentos originales mencionados con anterioridad y seguir las instrucciones que te indiquen al llegar.

Además el registro se puede hacer en línea, pero las tarjetas se recogen en las oficinas del ''Va y Ven''.

Gestión en línea:

Entra a: https://tramites.yucatan.gob.mx/tramite/defc8e36

Crea una sesión o regístrate para conectar con su expediente digital.

Adjunta y envía los documentos correspondientes.

Espere respuesta a la solicitud en un periodo de 2 días hábiles. En caso de haber alguna observación de los documentos enviados, se le será notificado vía correo electrónico. Si es necesario una nueva verificación de los documentos es necesario vuelva a enviarlos para su revisión.

Recibirás una asignación de folio.

Acude a las oficinas de Va-y-ven con el folio asignado e identificación oficial en los días y horarios establecidos.

Cabe destacar que las tarjetas inteligentes especiales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad tienen un determinado tiempo de vigencia.