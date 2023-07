Empresarios turísticos ponen en duda los resultados de la campaña Sabores de Yucatán

El presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, Jorge Carrillo Sáenz, puso en tela de duda los resultados de la campaña Sabores de Yucatán, que realizó la Secretaría de Fomento Turístico, y pidió una reorientación de la inversión en promoción turística.

Entrevistado sobre los resultados de la campaña 365 Sabores de Yucatán y el segundo festival con el mismo nombre que traerá a la ciudad el mundial de vino y el encuentro de 100 chefs famosos, Carrillo Sáenz destacó que todo lo que sea campaña de promoción que pueda traer turistas al estado siempre será bienvenida, porque contribuye a la llegada de mayor número de turistas.

Sin embargo, está en desacuerdo con la cifra que difundió la titular de la Sefotur, Michelle Fridman Hirsch, en el sentido de que la primera edición del festival Sabores de Yucatán trajo a 12 mil visitantes al estado, y no lo cree.

“Creo que esas 12 mil personas son las que participaron en ese evento, pero hubo mucha gente de Yucatán que asistió a esta feria gastronómica. Eso vale la pena aclararlo, no es que hayan venido 12 mil turistas, no es así, sí es posible que vengan algunos turistas por el evento, pero desde el punto de vista del sector hotelero creo que hay otras áreas de oportunidades para aprovechar los recursos en campañas de promoción turística”, subrayó el líder del Cetur.

“En el sector hotelero con todo lo que se ha destinado y la publicidad gastronómica, la campaña 365 sabores de Yucatán no se siente, como decimos coloquialmente, que haya timbrado la caja”, apuntó el dirigente.

Carrillo Sáenz afirmó que Yucatán tiene muchos atractivos turísticos nuevos que pueden atraer a la gente al estado. Hay municipios que tienen vocación turística y necesitan la promoción turística para que los visiten los turistas, como los pueblos mágicos, que ahora son siete en Yucatán.

Yucatán tiene playas hermosas como Las Coloradas, El Cuyo, San Felipe, tiene zonas arqueológicas, una amplia oferta de cenotes que son atractivos únicos o que pocos estados tienen. Es en esos municipios donde se debe enfocar la campaña promocional para que la gente sepa que hay otros atractivos, además de Mérida, Valladolid y Chichén Itzá.

Una vez que los turistas lleguen a Yucatán pueden aumentar su pernocta si saben que hay nuevos atractivos al aire libre, que pueden degustar la amplia variedad de la gastronomía.

“Se ha enfocado la promoción demasiado en la gastronomía. Vale la pena enfocarse en los atractivos turísticos, sobre todo los nuevos”, insistió.

“En Cetur hemos procurado siempre enfocar la promoción de esos atractivos, que no son los tradicionales. Yucatán no solo es Mérida, Chichén o Valladolid. Muchas veces nos topamos con turistas que dicen que ya vinieron y conocieron, pero desconocen que en Homún están todos los cenotes muy interesantes, que pueden nadar en las aguas cristalinas; en el sur del estado, Tekax es un municipio que tienen vocación turística, entre otros municipios, que por distintas razones no se les ha dado la atención e importancia como futuros destinos para que puedan conocerlo los turistas y se queden más días en el estado”.