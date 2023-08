Va y Ven ruta Circuito Poniente, Plazas y Universidades en Mérida; usuarios opinan del servicio

"Cómodo, pero lento", esta es la frase que podría resumir las opiniones de varios usuarios, en su mayoría estudiantes, de la nueva ruta de Va y Ven Circuito Poniente, Plazas y Universidades que comenzó a funcionar el lunes pasado, justo al comenzar de manera oficial las clases en el campus de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), en el kilómetro uno de la carretera a Motul.

Un supervisor de la ruta informó que son 25 las unidades que prestan servicio en la nueva ruta, con frecuencia promedio de seis minutos y capacidad para 87 personas cada autobús.

Estudiantes opinan de la nueva ruta del Va y Ven

En un sondeo entre estudiantes de licenciatura hubo opiniones encontradas sobre el servicio.

Justin Duarte Dzul, estudiante de Psicología: “Está bien, cómodas (las unidades), el problema es que son demasiado lentas, por lo mismo sólo lo usé dos veces y no volví a utilizarlo. Me toma dos horas (llegar) de donde vivo a la escuela. La verdad, para tomarlo es cuando no tengas prisa, que salgas como con mil horas de anticipación, porque te das un tour, echas una siesta, escuchas música, lees algo, para todo eso da chance. Respecto al pago, no veo mal el precio, pero si diría que vaya más rápido”.

Jorge Pool Cimé, estudiante de idioma inglés: “Pues si está cómodo con el aire y porque pasan bastante (con frecuencia), lo veo funcional, pero sí que manejen a más de 20 (kilómetros por hora), del Centro a la facultad tarda de 30 minutos a una hora, pero no entra el camión (al campus), creo que eso faltaría”.

Fotos del servicio de Va y Ven ruta Circuito Poniente, Plazas y Universidades en Mérida.- Sofía Vital

Citlali Euán Pérez, estudiante de idioma inglés: “Es mi segundo día, me ha gustado; es muy cómodo, funciona el aire y se me hace ahorita más fácil para llegar a mi otra parada, porque igual como conectan (con otras rutas), eso lo hace más fácil porque ya no tengo que caminar sobre Periférico para tomar otro camión”.

Mario Solís Sánchez, estudiante de Psicología: “Personalmente me beneficia como vivo bastante lejos, en el comienzo de la ruta, por Ciudad Industrial, sí me ayuda, lo más rápido que me hago es hora y media, tarda entre eso y dos horas. Por el momento veo todo bien, espero que se conserve así”.

Raúl Blanco Fajardo, estudiante de Derecho: “Es eficiente, pero con ciertos detalles de tiempo en ciertas paradas, como la avenida Yucatán, y hay horarios, como a las 7 de la mañana, que no pasan como en 40 minutos. La tarifa social está razonable y los $12 se ajustan al servicio”. Fotos del servicio de Va y Ven ruta Circuito Poniente, Plazas y Universidades en Mérida.- Sofía Vital

Nina Cámara Acevedo, estudiante de Psicología: “Está bien, pero pasan más en tardar los camiones y la ruta tarda un poquito más. La ruta de antes dejaba a mucha gente, ahora ya suben a todos y eso hace que (los autobuses) vayan más lentos. Esta cómodo por el aire (acondicionado, pero) los asientos son incomodos, me agrada que tenga (espacio) para las personas con capacidades diferentes . Lo que se debería tomar en cuenta es que entre al campus, porque la verdad es que caminamos mucho”.

Berenice Espinoza Pech, estudiante de Derecho: “Es una ruta más práctica que la que por lo general nos lleva. el primer día de clases me ayudó porque me quedé esperando el otro camión como una hora, vine a tomar la nueva ruta y a los tres minutos pasó y sí llegue (a tiempo a la escuela). Creo que sería más factible que la universidad cheque que la ruta entre directo al campus, nos ayudaría demasiado, sobre todo a los que estamos en la última facultad y la única ruta que entra es Alemán, pero si no alcanzamos lugar hay que caminar 30 minutos de mi facultad a la entrada del campus para tomar el (autobús) de Universidades”. Fotos del servicio de Va y Ven ruta Circuito Poniente, Plazas y Universidades en Mérida.- Sofía Vital

Ana Menéndez Sánchez, estudiante de Derecho: “Ayudaría que donde se toma (en el paradero) hubiera un cajero para recargar las tarjetas de Vaivén. Es cómodo, me gustaría que entre al campus y creo que no estaría mal más accesibilidad en los paraderos. El precio es bueno, pero aun así es fuerte (el gasto) para quienes llevamos varias rutas”.

Ángel Dzul Puuc, estudiante de Arqueología: “Son cómodos, (pero) muy lentos, eso sí. En velocidad (de recorrido) se pasa de lento. Yo que tengo que llegar hasta Canek y (el viaje) es más de una hora. Será cómodo, pero en horas (pico) no ayuda eso”.

El recorrido de la ruta Circuito Poniente, Plazas y Universidades es el siguiente: Dirección de Transporte (Periférico con carretera a Umán), Parque Centenario del Ejército Mexicano, Sam’s Club Aviación, Clínica Médica Madero, parque Francisco I. Madero, Plaza Dorada, Hospital Regional del Issste, Centro Médico Pensiones, parque de las Américas, Fiesta Americana, parque Felipe Carrillo Puerto, parque Margarita Maza, avenida Yucatán, Campus de Ciencias Sociales de la Uady.- VANESSA ARGÁEZ CASTILLA//AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA