Vinculan a proceso a sujeto que ultimó a perrito en Chuburná, en Mérida

MÉRIDA.- En el Centro de Justicia Oral de Mérida la Juez de Control del Juzgado Segundo del Primer Distrito Judicial, se dictó auto de vinculación a proceso a un hombre por el delito de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos.

El motivo de esta audiencia fue el caso donde un hombre mató a un canino en la colonia "Chuburná de Hidalgo" de esta ciudad, donde el pasado fin de semana, el imputado habría infligido crueldad a su propio perro causándole la muerte de manera cruel.

Durante la audiencia de vinculación, la Juez de Control determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado y continuar la medida cautelar de prisión que había sido impuesta previamente.

Esto significa que el imputado permanecerá bajo custodia mientras se lleva a cabo el proceso legal en su contra por los hechos ocurridos el pasado 12 de agosto.

Además, se estableció que la fecha límite para la conclusión de la investigación será el 18 de octubre de 2023. Durante este período, las partes involucradas tendrán la oportunidad de presentar medios de prueba y evidencias que sustenten sus respectivas posiciones.

Ultiman a perrito en la colonia Chuburná de Mérida

Organizaciones de los derechos por los animales denunciaron un caso de maltrato animal por la decapitación de un perro llamado ‘Rufino’ y apodado ‘El Sogas’ en la colonia Chuburná en la ciudad de Mérida.

"Nos enteramos que lo habían matado y venimos, cuando llegamos le pedimos a la señora que nos lo entregue para que 'ya no los moleste', pero me dijo que no puede porque su hijo lo había matado", comentó al Diario, Elsa Arceo activista de protección animal sobre la muerte de 'Rufino'.

La activista y otros protectores exigieron el cuerpo del "peludo", pero este les fue entregado sin cabeza, por lo que reportaron el hecho a la Policía.

"Juan P. E., fue el que le cortó la cabeza al perrito con un hacha. Desde un techo vimos que estaban agarrando cal, ya lo iban a enterrar", dijo la activista.

Las activistas también denunciaron amenazas de parte de la familia que habita en la casa donde fue decapitado el perro, Elsa Arceo dijo que uno de ellos la amenazó con una coa.