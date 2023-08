Acusan a la Segey de desacato al repartir los libros de texto en Yucatán

La Secretaría de Educación de Yucatán (Segey) incumplirá un mandato de un juez federal al distribuir los libros de texto gratuitos, pues hay un amparo vigente promovido por la Unión Nacional de Padres de familia (UNPF), advirtió Gerardo Pineda Martínez, presidente de la Unión de Padres de Familia Yucatán.

El entrevistado, vicepresidente nacional de la agrupación, aclaró que aunque las autoridades de educación estatales dicen que no han recibido una notificación sobre el mandato, la UNPF ha dado a conocer públicamente esta resolución.

Por tanto, hacen un llamado a los padres de familia a tomar fotografías en las escuelas donde vean que se están repartiendo los libros, porque "esas imágenes serán evidencia de desacato y se enviarán a la jueza que otorgó el amparo para que se tomen las medidas pertinentes".

En la mañana de hoy, en el marco del inicio del curso escolar 2023-2024, funcionarios de la Segey anunciaron la entrega de los polémicos libros a las escuelas educación básica con el argumento de que no tienen ninguna notificación de alguna autoridad jurisdiccional que les ordene no distribuir ni entregar ese material.

Consideran que el gobierno de Yucatán no quiere confrontar al federal

Entrevistado al respecto, Pineda Martínez consideró que las autoridades estatales están haciendo uso de una posición prudente en relación con el gobierno federal para no confrontar, pero, como citaron hace unos días en la Coparmex, el resolutivo del juicio de amparo concedido da instrucciones a la SEP para frenar la distribución de los libros, dado que fue inconstitucional el procedimiento.

Destacó que la juez se dirige a la SEP y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, por lo que aplica a nivel nacional, ya que las secretarías de Educación de los estados ejecutan un convenio con la SEP, de manera que cuando la juez señala que se debe suspender la distribución de libros aplica a todo el territorio nacional.

Acusan que la Segey estaría incurriendo en desacato si entrega los libros

Afirma que si la Segey entrega los libros en el Estado estará en desacato, ya que no pueden decir “a mí no me han dicho que no los entregué” ya que la Unión de Padres de Familia ya dio a conocer está información a nivel nacional.

Recordó que la juez concedió un amparo firme desde mayo, pero ahora emitió una resolución más específica, que indica que en concordancia con lo que expone se debe implementar el uso de los programas de estudio del ciclo escolar 2022-2023, que son los que adquieren vigencia.

Incluso, señaló que de ser necesario se deberán hacer ajustes presupuestales para ponderar el interés superior de la infancia y poder aplicar los programas de estudio vigentes, que son los del ciclo escolar pasado.

¿Qué pasaría si se distribuyen los libros de texto en Yucatán?

Ante esto, resaltó que si se comienza el reparto de libros en Yucatán el Poder Judicial va a tener que actuar en consecuencia, porque el mandato de la juez está firme.

Apuntó que la SEP puede argumentar que está en desacuerdo y meter una controversia, responder al acto reclamado, pero hasta hoy no la hecho, por lo que el mandato sigue vigente.

Como Unión de Padres de Familia hicieron un llamado a los padres para que observen y vigilen si en las escuelas de sus hijos se están recibiendo y distribuyendo los libros. Si es así, piden que tomen fotos y las envíen al correo vinculacion@unpf.org.mx

Destacó que esas imágenes serán evidencia de desacato y se juntarán a nivel nacional para hacerlas llegar a la juez del caso.

¿Qué se debe hacer ante los errores en los libros de texto gratuitos?

Sobre los errores que hay que enmendar en los libros, como indicó uno de los especialistas que participó en la mesa de revisión que organizó la Segey, indicó que la manera de corregirlos es hacer un nuevo procedimiento para que se vuelvan a imprimir, no puede ser de otro modo.

"Y si eso se hará, lo que más conviene antes de reimprimirlos es que se haga el procedimiento legal, como se debió hacer desde el principio, con un plan de estudio a disposición de todos los interesados, como marca la Ley, que es uno de los aspectos que como agrupación reclaman y no se hizo".

Respecto a algunos contenidos en los libros de texto, como los que hablan de la existencia de diferentes tipos de familia, expresó que es de las cosas en las que hacen hincapié, en una tendencia ideológica.

Eso es ideología, están queriendo imponer una línea de pensamiento que no necesariamente tiene un sustento científico

Explicó que especialistas en desarrollo humano señalan que para un desarrollo sano se requiere de dos figuras parentales, la paterna y la materna, es parte del proceso de identidad.

"Esto permite tener el proceso de identificación, en el que el varón voltea a ver a la madre y dice no soy como ella, y voltea a ver al padre y dice soy como él y lo mismo ocurre con las mujeres".

"Las neuronas responden a un proceso de aprendizaje de espejo de cómo son", precisó.

"No queremos que se introduzca ideología de ningún tipo, es la idea de la educación laica", concluyó.