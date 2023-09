Persecución en la avenida Itzaes, de Mérida, termina con agresión a una mujer

En un caso poco común en Mérida, una mujer protagonizó una persecución en la avenida Itzaes y luego agredió a la otra conductora acusándola de haber ocasionado un accidente de tránsito.

Los hechos ocurrieron como a las 10 de la mañana de este jueves. La agredida explicó que manejaba su auto por la avenida Itzaes cuando de repente le cerró el paso un Sedán rojo manejado por otra mujer, quien le empezó a reclamar un supuesto choque.

"Mi auto no tiene nada, no está chocado ni sentí en ningún momento el choque, el de ella sí estaba chocado, pero no por mí", comentó.

Persecución en la avenida Itzaes y agresión a una mujer

Indicó que dejó a un familiar en una clínica y siguió su camino, pero la persona que le reclamaba el supuesto choque comenzó a seguirla a lo largo de la Itzaes hasta que la señora retornó y se estacionó a la altura de la calle 79 de la colonia Sambulá.

"La llamé a mi esposo y él me dijo que me parara y llamara al seguro y a la policía. Eso hice, pero la muchacha estacionó su auto detrás del mío, se bajó, se acercó a mi auto y me dio un golpe en la cara", comentó la quejosa.

La agredida comenzó a tener una hemorragia en la nariz, mientras la persona que reclamaba los supuestos daños subió de nuevo a su auto y se retiró.

Policías y paramédicos acudieron al llamado de una mujer agredida por otra tras persecución en Mérida

Paramédicos atienden a conductora agredida en la avenida Itzaes

La lesionada llamó a la policía y en minutos llegaron al lugar dos elementos del grupo Águilas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes, ante la petición de la mujer, solicitaron el apoyo de paramédicos de la misma corporación.

Los socorristas llegaron en la ambulancia Y-55 y valoraron a la agredida, quien no presentó más que una fuerte contusión en la nariz.

Aunque los policías no hicieron por buscar a la agresora, a pesar de que les proporcionaron las características del auto y las placas, sí recomendaron a la afectada que acudiera a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia.

“Sí voy a ir, porque esa persona tomó las placas de mi vehículo y temo que me haga algo peor”, afirmó la mujer.