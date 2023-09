Fin de semana patrio en el Centenario de Mérida: colorida convivencia familiar.

Hubo una colorida convivencia familiar este fin de semana patrio en el Parque Zoológico del Centenario en Mérida, donde decenas de personas lo visitaron durante el transcurso del día.

Fueron varias las familias que no pudieron festejar el grito por cuestiones de trabajo y tampoco tuvieron puente, además de que consideraron muy caros algunos ingredientes para la elaboración de platillos tradicionales del 15 de Septiembre. Así que decidieron festejar a la patria visitando el Centenario en familia.

Carolina Tzib con sus hijos Elias y Matias, solo pasaron a ver el desfile y si pudieron pasar el grito en la Plaza Grande, aunque considera que estaba muy caro todo en la zona de alimentos. Sin embargo, dijo que los maestros en la escuela de los pequeños durante el evento de su desfile escolar fueron accesibles, ya que no fueron exigentes. Por lo que Carolina prefirió invertir en la diversión de sus hijos este fin de semana Patrio.

Deborah y su familia, la pasaron tranquilos porque trabajaron, así que aprovecharon este domingo para pasear en familia. Solo con su pequeña hija Amelie tuvo evento escolar Patrio, consideró también que los gastos fueron muy accesibles. También comenta, que si vio muy altos los precios a los insumos para la elaboración de platillos tradicionales, por lo que mejor decidieron esperar a que bajen para poder hacer un buen pozole.

Pequeños y no tan pequeños estuvieron paseando y en esta ocasión estaban muy interesados en ver especies nativas y conocer más de ellas como una forma de estar orgullosos de su país, así como siendo más patriotas apoyando los productos locales que se encontraban en la explanada del Centenario, como la familia de los pequeños Jazmin e Ian que vinieron con su familia desde Campeche para aprovechar un descanso sin puente.

Durante este fin de semana patrio, como otros, estuvieron mujeres artesanas promocionando sus productos como bordados, miel melipona, bisutería y accesorios elaborados en madera, en este espacio puedes contribuir a los artesanos yucatecos y quedarte un rato viendo el espectáculo que presentan los magos o shows infantiles invitados.

Yarely y su familia prefirieron pasar la noche del grito en familia pero en casa, con una simbólica comida, de manera más tranquila y terminando su puente en el Centenario.

El pequeño Alexander Rosado Puc, es más sincero y dice que no sintió el mes patrio a pesar de haber ido a la plaza grande al grito, ya que para él fue muy aburrido al ver que no había ni juegos y todo estaba caro, lo único que considero llamativo y divertido fue el desfile del 16 de Septiembre en la Plaza grande.

Llegando al Centenario, este fin de semana patrio, ves algo que nadie creería, un changuito baila salsa, pasos rítmicos y entretenidos a lado de Ernesto Mosqueda que desde hace 18 años es titiritero, manejando también marionetas.

Los sábados y domingos se ubica en la entrada del Centenario bailando con un changuito de títere que el mismo hizo. Esta labor tiene un gran gusto para él, por el concepto de darle vida al lago que no tiene o esta inanimado, darle sentimiento y emoción a un objeto no es nada fácil y ese es el trabajo más complicado del titiritero. Improvisar ante un hilo roto, concentrarse para estar al tanto de la marioneta y de los espectadores, un control y sobretodo práctica que parece fácil pero no es así.

“Parece que ellos bailan solos” expresan los espectadores y para Ernesto es satisfactorio ver que su show es entretenido. Espera la visita de los pequeños e invita a ponerle un nombre al changuito que aún no es bautizado. ¿Y tú, que nombre le pondrías al changuito de titere?

En la mira cotidiana: Gabriela Campos Caamal, bordadora

Gabriela Campos Caamal, bordadora que junto con su familia realizan bordados de hilo de hamaca y este fin de semana patrio, como otros ofrece sus productos en el Centenario. Por generaciones se han dedicado a la elaboración de productos, donde incluyen hamacas para mascotas (esto apenas llevan haciéndolo hace 4 años). El abuelo de Gabriela les enseño el urdido de agua, una de las técnicas complicadas. De ahí, con la experiencia de sus mascotas de tener su propio espacio, se les ocurrió también hacer hamacas para las mascotas.

Uno de los productos que también llaman mucho la atención y por la delicadeza del urdido, son las hamacas frutales, hamacas que tienen diseño colorido y textil de las frutas, como la hamaca de pitahaya, esto es gracias a la técnica de agua. Esta técnica necesita más manipulación de hilo, viene más pegado utilizando una aguja más pequeña. Puedes encontrar sus productos de hamaca en las redes sociales como Dalulú Cositas y más o los fines de semana en la explana del Centenario.

En la Mira o cotidiana: Silvia Cetz Barroco

Silvia Cetz Barroco, hace 5 años empezó el proyecto familiar Yaanicte Miel, donde comenzaron con el rescate de las abejas meliponas. Elaborando productos elaborados a base de la miel melipona, jabones, dulces, cremas entre otros. La miel melipona es considerada como medicinal, ya que las abejas meliponas consumen el polen de flores de las plantas medicinales.

En la Mira o cotidiana: Silvia Cetz Barroco y su hija Pamela

La razón por la cual es cara la miel melipona, es porque la cosecha es más cautelosa y manual y solo se saca la miel en pocas colmenas aproximadamente y es anual. Así que el costo tiene que ser un poco más arriba de la miel tradicional.

Pamela hija de Silvia, es ingeniera agrónoma con especialidad de producción animal, en el 2009-2010 entro al rescate de abeja melipona donde capacitaba en las comunidades a las personas que no sabían cómo conservar sus colmenas y solían perderlas.

Comenta que anteriormente, nuestros abuelos no nos enseñaron cómo cuidar a las abejas, dejándonos sin conocimiento y provocando que las colmenas se perdieran. Es por ello la importancia de la capacitación y reproducción de la melipona, que actualmente esta considerada como en peligro de extinción. Para conocer más sobre los productos de Yaanicte puedes visitarlos en la explanada principal del Centenario.