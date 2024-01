“Para que el PRI pueda resurgir primero hay que aceptar que este es un momento muy especial que no imaginamos vivir, con una alta división del tamaño del problema actual. Si no se acepta y reconoce, estamos mal”, afirmó el veterano político priista Rubén Calderón Cecilio. También consideró que “el hecho de que antes el PRI y el PAN hayan sido partidos antagónicos y en este 2024 los veamos juntos, habla también de madurez política y la gran suma de voluntades hará la diferencia”. Entrevistado sobre la situación de su partido y los últimos acontecimientos, como la expulsión de dos exdirigentes y un alcalde priista, así como la alianza entre el PRI y el PAN, Calderón Cecilio declaró que “para resurgir es urgente hacer a un lado la prepotencia y la soberbia, que es el peor cáncer en la política y para los políticos que piensan que ejercer un cargo es eterno”. “Es urgente trabajar con humildad y respetar a los sectores, a las organizaciones, saber escuchar con respeto y trabajar con inclusión. Todas y todos son necesarios”, indicó el exlegislador priista. “Primero hay que aceptar que este es un momento muy especial que no imaginamos vivir. De entrada, si no se acepta y reconoce estamos mal”, añadió. El veterano político remarcó que hay que saber y entender a quién quieren en cada municipio para ser candidato a alcalde, es un error abordar de última hora la selección de las 53 candidatas y 53 candidatos. Expulsión en el PRI En relación con el tema de la expulsión de integrantes del PRI, señaló que siempre ha pensado que la política es de tiempos y circunstancias, por lo cual consideró que ahora no es el momento de estas acciones delicadas. “Tengo la convicción de que el respeto a la decisión de cada ciudadano debe prevalecer. En la actualidad se observa una turbulencia política inédita en el plano nacional y en todos los partidos. Hoy no se puede dar paso a la división, estamos para sumar”, dijo. Después consideró que el Comité Directivo Estatal del PRI debe normar su criterio y decisiones en función a los estatutos. En cuanto a la Alianza PRI-PAN, afirmó que la política es de tiempos y circunstancias. Recordó que en 2023 se vivió una suma de voluntades que logró para México la candidatura de Xóchitl Gálvez para la Presidencia, y en el caso específico de Yucatán, la definición de la candidatura a la gubernatura con Renán Barrera Concha y en Mérida para la alcaldía con Cecilia Patrón Laviada. “Es muy interesante que los dirigentes del PRI y el PAN se hayan sentado en un marco de gran civilidad a dialogar, a definir al margen de intereses partidistas, y poner como máxima prioridad la estabilidad política y económica, privilegiando el tema de recobrar la seguridad, la salud y la educación de México para hoy y para siempre”, indicó. Sobre el crecimiento que hasta hoy tiene Morena, opinó que se contrarresta con un buen trabajo de equipo y en una misma dirección, anteponiendo en todo a México.

“En cuanto a la definición de candidatos será primordial ver a quién respalda más la ciudadanía. Un buen candidato en los municipios puede tener un efecto positivo en los aspirantes al Poder Legislativo y Ejecutivo”, aseveró.

Soldado del PRI

“Para quien tiene bien puesta la camiseta el orgullo priista debe llevarse en el corazón. He sido en dos ocasiones precandidato a gobernador, en su momento hubo muchas voces y propuestas de todas latitudes que me sugerían tomar otros caminos, pero yo que he caminado por todo Yucatán y por 18 estados de la República como soldado del PRI, a pesar de las adversidades personales que he vivido, el salir del partido no es una opción y nunca lo he considerado”.