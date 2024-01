En su toma de posesión como integrantes del Consejo Juvenil del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), los consejeros honorarios electorales juveniles demandaron ayer a los partidos políticos espacios en los puestos de elección popular, que escuchen sus ideas nuevas innovadoras y practiquen una democracia inclusiva.

Luego de tres años de espera, el primer Consejo Juvenil electoral por fin es una realidad en Yucatán y se convierte en un espacio plural, inclusivo, de debates de ideas, de propuestas y promoción de la educación cívica y participación ciudadana en el estado.

José Facundo Balam Dzul, originario de Valladolid, único mayahablante y de estirpe indígena, es el primer consejero presidente juvenil. Puso en claro la situación de la juventud yucateca y mexicana y la marginación que sufren de los partidos políticos.

En su discurso ya en calidad de consejero presidente, el joven vallisoletano marcó la diferencia en esta sesión especial en el Iepac: vistió traje y habló de la realidad de la política en la juventud.

“Sufrimos simplemente por el hecho de ser joven. Siempre nos dicen los adultos mayores: no sabes, eres inexperto, no eres maduro, todavía no lo comprende, le falta edad”, señaló.

“Nos limitan cuando tenemos 18 años, nos dicen que podemos votar y ser votados y hasta la reforma constitucional nos permite ocupar un cargo de elección popular como diputado, lo dice la Constitución, pero la pregunta es: ¿realmente funciona esta reforma?”.

“Los partidos políticos impulsan la participación de la ciudadanía, pero sólo para quedar bien con las juventudes y luego nos dejan aislados”.

“No somos pocos los jóvenes, representamos el 30% de la sociedad mexicana y el 15% del padrón electoral del país, pero aun así no se nos representa en forma correcta”, insistió. “Muchos de los que ocupan ahora cargos de elección popular pasaron esto en la etapa de su vida juvenil, seguramente también fueron discriminados, pero las cosas cambian”.

“Era diferente su época, hoy la juventud se debe a las redes sociales, hoy día están presentes las 24 horas y todos los días del año. ¿Pero qué pasa con nosotros?, ¿dónde quedamos? Los problemas de los adultos en su época eran diferentes, ahora los problemas de las juventudes son diferentes”.

Balam Dzul afirmó que en la política partidista actual muchas veces utilizan a los jóvenes sólo para que salgan a votar, pero una vez que sufragan a los 18 años se olvidan de ellos. Y cuando los jóvenes descubren que realmente el partido político y la persona que ocupa el cargo desatiende a este sector de la sociedad se da cuenta que es el peor engaño y ya no quiere volver a participar en la política ni volver a votar.

“¿Cuándo han visto que atiendan a los jóvenes?, primero atienden a los adultos y adultos mayores”, señaló.

“Nos tienen que atender en forma diferente. Hay precampañas y campañas de partidos y candidatos, ¿pero han visto comerciales políticos que hablen de las juventudes, que digan ‘queremos impulsar estos proyectos a favor de la juventud’?”.

“Queremos que un joven ocupe un cargo, que todos los partidos políticos de todo el país abran espacios para la juventud. En México son muy pocos. No vemos a un joven menor de 29 años de edad que ocupe algún cargo de elección popular”.

“La gente mayor dice que no sabemos, ¿cómo vamos a saber si no nos dan esa oportunidad de crecer en la política?”.

Las leyes y la información electorales no incentivan a la juventud a interactuar porque no hay una difusión enfocada a la juventud, dijo. Por ello, las redes sociales tanto del INE como del Iepac reciben muy pocos “Me gusta” y no se comparten masivamente.

Incluso, los cursos de capacitación y estudio sobre derecho electoral les da poco plus a quienes se preparan y hasta puso en duda si realmente sirve esta especialización electoral como currícula de la preparación profesional.

“Aunque sepas, no te dan oportunidad. Es lamentable que no te den oportunidad en material electoral y sólo nos usen cuando hay elecciones”, se quejó. “Cuando las juventudes tenemos necesidades de los partidos y políticos, no nos atienden. Allá está la Ley General de la Juventud del Estado que contiene nuestros derechos, pero muy poca gente se ha dignado a leerlo”.

Balam Dzul destacó que muchos de los consejeros electorales y quienes ocupan cargos de elección popular “ya están grandes” en referencia a su edad. Ya cruzaron esa línea de la juventud y ven diferente la situación a como la vivieron.

Por ello, agradeció al Iepac la creación de este Consejo electoral juvenil porque ahora los consejeros juveniles se ocuparán de las nuevas juventudes, darán su opinión sobre cosas que les atañe, aportarán ideas frescas y propondrán soluciones a los problemas de las juventudes.

“Sufrimos por ser jóvenes. Es feo, porque todos pasamos por esta edad, pero ahora agrégale si eres mujer joven, si eres indígena, si perteneces a la comunidad LGTBIQ+, si eres persona discapacitada, ¿creen que te tomarán en cuenta los partidos políticos? Lo dudo”.

“La importancia es que los partidos están para la ciudadanía, para que ocupen un cargo de elección popular los ciudadanos, no para que unos cuántos estén siempre en él. En esta precampaña no hay precandidato que sea joven, eso está muy mal”.

El consejero juvenil Irving Humberto Mena González, quien se ostentó como representante de la comunidad Lgtbiq+, informó que trabajarán con una agenda independiente a la de los partidos políticos.

Asimismo, destacó que un estudio de la ONU revela que los liderazgos en el mundo recaen en personas de 62 años y más, y el 40% de la población mundial son jóvenes menores a los 25 años: por tanto, esos liderazgos no los representan.

Además, criticó los discursos de odio que se perpetúan en México, tanto por funcionarios como por los partidos políticos, tanto de la izquierda como la derecha, como sucedió hace unos días cuando un político habló de un “hombre vestido de mujer”, en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La diversidad está entre la pluralidad, por ello es importante que este consejo juvenil trabaje independientemente de los partidos políticos”, expresó.

“Hay aliados, pero también hay discursos de odio que son la antesala de los crímenes de odio. Es importante hablar de la diversidad sin miedo, si de por sí es complicado ser joven, es más complicado cuando eres de la comunidad LGBTIQ+”.

María Susana Fonz Dogre, secretaria ejecutiva del consejo electoral juvenil, destacó que se siente esperanzada porque los jóvenes entren en la política no sólo cuando inician los procesos electorales y no vean únicamente por los colores de los partidos, sino que luchen por tener un mejor futuro para las juventudes futuras.

“En las próximas elecciones los jóvenes debemos participar en la política, no sólo es salir a votar, sino que debemos ser agentes de cambio, abanderar los compromisos de los jóvenes, hay que empoderarnos”, señaló.

“Los jóvenes seremos la fuerza de un cambio positivo, de un cambio más justo, cambiemos la narrativa y procuremos la evolución de nuestra sociedad”, señaló.

Los consejeros electorales del Iepac desearon éxito a estos jóvenes y precisaron que estarán un año en este cargo honorario. Además, señalaron que no intervendrán en sus debates ni agenda de trabajo, pero les ofrecieron asesoría si la requieren.— Joaquín Chan Caamal