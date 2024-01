Aunque el pasado martes se debió realizar el pago de lo que se le debe y la liquidación del primero de los trabajadores de la Alianza de Camioneros de Yucatán (ACY), esto no se realizó porque no era conforme a lo acordado, dijo ayer su líder sindical José Cabrera Villamil.

En parte, añadió, también porque todavía están en el proceso de acomodo en las instalaciones asignadas al sindicato.

“No me atrevería a decir que la empresa insiste en no cumplir los acuerdos, pero siempre está buscando la forma de que paguen menos y atrasar su cumplimiento, y eso no lo permitimos”, manifestó.