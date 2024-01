El ex gobernador Rolando Zapata Bello dejó muy en clara su militancia priista durante su registro como candidato de la primera fórmula al Senado por el PRI y la coalición Fuerza y Corazón por México, que forman el PAN, PRI y PRD.

Como asistente al cierre de la precampaña de Xóchitl Gálvez en Ciudad de México el domingo pasado, el ex mandatario afirmó que esta coalición cobra fuerza y seguramente “la compañera Xóchitl será la presidenta de México”.

Zapata Bello fue esta semana a la Casa del Pueblo donde lo esperaban un buen número de priistas, una charanga de Kanasín y una batucada, simpatizantes con banderolas del PRI y otros que reventaron voladores como si fuera un festejo del pueblo.

Su entrada en la Casa del Pueblo fue entre abrazos, sonrisas y selfis junto con su esposa Sarita y sus hijos Monserrat y Rolando, quienes ya tienen la mayoría de edad. Su hija Monserrat votó por primera vez en 2021 y su hijo votará por primera vez este 2 de junio.

Rolando Jr. tiene interés en la política y ya le pidió a su padre, según dijo el ex gobernador, que lo “campañee” ahora que votará por primera vez.

“Vengo a registrarme para la senaduría como parte de la coalición Fuerza y Corazón por México, pero en esencia vengo a sumarme a este gran trabajo y esfuerzo que realiza el PRI”, señaló en su mensaje a la militancia.

“El PRI pasa por situaciones complejas, de dificultades, pero sobre todo veo una gran convicción por tener un gran porvenir”.

“Hago un reconocimiento a nuestra dirigencia estatal, sabemos que hace un trabajo serio y delicado para garantizar que el partido esté reflejado en todos los municipios y espacios”.

“Cuando el calendario electoral lo permita, estaremos presentes con los mejores hombres y mujeres en las candidaturas”.

Consciente de que los tiempos son diferentes

“Vengo con la misma emoción con la que vine por primera vez a los 16 años cuando me registré en el Movimiento Nacional Juvenil Revolucionario. Ya pasaron 39 años, tengo 55 años de edad, y tengo la misma emoción”, señaló.

“Vengo con la humildad de alguien que si bien ha sido gobernador gracias al PRI, hoy vengo como un priista más, consciente que los tiempos que se viven son diferentes”.

“Lo primero que hay que erradicar es la soberbia, la prepotencia, es creer que alguien es más que otras personas. Vengo con esa humildad y con los pies puestos en la tierra, vengo a ofrecer la experiencia que he vivido en los diferentes espacios políticos. Pongo esta experiencia a disposición del partido y de todo Yucatán para garantizar que las cosas le salgan bien al PRI y a Yucatán”.

“Lo digo plenamente, vengo con enorme orgullo de ser priista, con la lealtad a mi partido que es uno de los valores que nos ha dado cohesión e identidad. Nunca pasará de moda, la lealtad se expresa, se vive, quienes no lo vean así, que no busquen pretextos ni busquen otras palabras, se es leal o se es traidor”.

A su decir, miles de priistas que están en las colonias, comisarías y municipios mantienen su convicción partidista, como los alcaldes y alcaldesas que son el rostro el PRI, realizan un gran trabajo y demuestran cercanía con la gente.

Por ello, tiene entusiasmo, deseo, voluntad y un gran optimismo sensato, optimismo porque sabe que las condiciones del PRI son complejas, pero existen amplios espacios de oportunidad política electoral que estarán impulsando en las próximas semanas y meses con una estrategia definida, con inteligencia, con cercanía con la gente, con un despliegue en el territorio bajo el liderazgo de sus dirigentes nacional y local del PRI.

“Estoy convencido, me queda claro, ese optimismo sensato y ese optimismo con los pies en la tierra nos permitirá salir adelante”, enfatizó.

“Vale la pena reagruparnos, cerremos fila, vayamos para adelante porque Yucatán es un estado excepcional, lo hemos construido entre todos. El PRI ha participado determinantemente en su construcción, no es un estado perfecto, no todo es perfecto en Yucatán, hay muchas cosas por avanzar y fortalecer, pero nuestra paz y seguridad nos mueve como partido para que sigamos luchando para defender a Yucatán”.

Zapata Bello dijo que está motivado por la idea de salir a la calle, estar hombro con hombro con la militancia y candidatos, tocar puertas de las casas, hablar con la gente, caminar por las colonias.

Eso es lo que saben hacer y le gusta a los priistas y les ha dado buenos resultados al partido, por lo que eso harán para mover conciencias de lo que Yucatán quiere y de lo que no quiere.

“Tengo muy clara la responsabilidad que entraña una tarea como esta, ante una elección estatal y nacional en un contexto como el que impone Morena que centraliza, es autoritario y personaliza. Realmente no queremos que se establezca en Yucatán este partido”, subrayó.

“Sabemos que es complejo, sabemos que será una lucha muy intensa y por ello a mis amigos priistas les digo: tengo muy claro que al interior del PRI me tocará donde haya conflictos generar armonía, donde haya dudas generar certeza, donde haya desánimo generar esperanza”, subrayó. “Lo sabemos hacer y así lo haremos. En el PRI no somos perfectos, pero sabemos gobernar”.

De Morena y de Renán

Posteriormente, en entrevista, Zapata Bello señaló que tendrán una campaña de propuestas y la sociedad decidirá lo que más le conviene.

De su compañera de fórmula para el Senado, la panista Kathia Bolio Pinelo, el ex gobernador dijo que desde la creación de la coalición Fuerza y Corazón por México antepusieron los graves riesgos para el país en caso de que ganara Morena y sus aliados PT y PVEM, y tiene muy claro que la gran divisa es la pluralidad.

Saben que tienen diferencias en la forma de pensar, pero tienen coincidencias; por tanto, fortalecen éstas y las diferencias las hacen a un lado para darle un rumbo diferente al México que estamos viendo hoy.

“El presidente López Obrador no estará en la boleta, no estará en el proceso electoral, nosotros vamos a contender contra los adversarios”, recalcó.

“En esta elección simplemente habrá dos opciones: una alternativa de continuidad que propone Morena, o una alternativa de un nuevo rumbo para el país que ofrece esta coalición Fuerza y Corazón. Aquí es donde estamos enclavados con gran optimismo y la seguridad que tendremos el apoyo mayoritario de la gente”.

También se le preguntó sobre la candidatura de Renán Barrera, del PAN, a quien el PRI seguramente apoyará como parte de la candidatura común.

“Es una persona con experiencia, con capacidad, sin duda, que de igual manera ha demostrado que tiene las características para conducir una administración estatal, es una propuesta muy solvente del PAN”, opinó.

¿Cómo va la alianza PAN y PRI en Yucatán?, se le preguntó.

“Es una alianza que ya el presidente del partido Gaspar Quintal y Alejandro Moreno (el líder priista nacional) están conduciendo en la mesa de negociación, es un trabajo permanente que avanza bien”, dijo.

“Del 1 al 8 de febrero próximo será la fecha para consolidar las candidaturas comunes de gobernador, diputaciones locales y alcaldías, me consta la enorme disposición del PRI para que este acuerdo se consolide, pero por supuesto que hay aristas en cada acuerdo, que es lo que se estará dirimiendo en estos momentos, tenemos confianza que habrá una alianza”.

¿Es importante esta alianza?

“Con la experiencia que se ve en el ámbito nacional, sí es importante la sumatoria de esfuerzos de los partidos de esta alianza nacional. Sin duda potenciaría con la sumatoria del PRI y PAN, que son los partidos que hemos tenido una alternancia en el estado en diferentes años”, explicó.

¿Cómo ve esta fórmula inédita al Senado del PRI y PAN?

“Bueno, en el caso de la coalición Fuerza y Corazón, Kathia Bolio es una legisladora con gran experiencia, ella enarbola las causas ciudadanas, es una panista ideológicamente sólida, moderna y tiene presencia en la sociedad”, respondió.

“De consolidarse estas candidaturas, tendremos una fórmula al senado sólida, de propuestas y fundamentalmente complementaremos nuestros perfiles y capacidades para llegar con perspectivas de triunfo”.

Sobre los ex priistas y ex colaboradores de su gobierno que ahora están en Morena, el ex gobernador Zapata Bello señaló que cada quien toma sus decisiones y esta alianza Fuerza y Corazón por México seguramente tendrá buenos resultados electorales.