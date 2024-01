La iniciativa privada yucateca apoya las acciones para que mejore la seguridad en las carreteras del país, donde el transporte de carga sufre asaltos, robos, saqueos y violencia contra los choferes.

Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán y de la Asociación de Maquiladoras de Exportación, Alejandro Guerrero Lozano; el de la Canacintra Yucatán, Alejandro Gómory Martínez, y el de la Cámara de Comercio de Mérida, Levy Abraham Macari, señalaron los perjuicios que sufren las empresas y las pérdidas millonarias que tienen por los robos en carreteras, principalmente en el centro del país.

Los líderes empresariales, entrevistados por separado, destacaron la seguridad de Yucatán, donde no ocurren asaltos ni robos de camiones cargueros ni contenedores desde hace 28 años.

“El robo de contenedores y al transporte en general en carreteras, sobre todo en el centro del país, es un cáncer para la industria y el comercio, no solo para Index”, afirmó Guerrero Lozano.

Materia prima

“La industria y el comercio yucateco mueven mucha materia prima o productos terminado de la Península hacia el centro del país y viceversa. La industria textil yucateca compra y usa en un 95% tela mexicana. Y no importamos telas del extranjero, la compramos a empresas mexicanas. Precisamente es donde más nos golpea la delincuencia porque la roba, principalmente en el triángulo carretero Tlaxcala-Veracruz-Puebla”, dijo.

“Es una pérdida millonaria para todas las empresas esta inseguridad en las carreteras federales”.

Guerrero Lozano afirmó que la inseguridad en las carreteras federales no solo aumenta los costos de seguridad del transporte porque mandan o traen sus mercancías con doble escolta privada, sino que incrementa el costo de los seguros. Además, si no cumplen con los tiempos de entrega que marca el contrato con sus clientes, les aplican sanciones muy elevadas porque así es la regla del comercio internacional.

“Aunque el atraso de la entrega esté justificada porque hubo un robo de materia prima o producto terminado, para los exportadores sí es un problema grave el robo porque nos sancionan”, señaló el presidente del CCE.

“Yucatán se ha mantenido libre en el robo de contendores desde 1996. En ese año hubo el robo de un contenedor, pero se recuperó al 100% en Seybaplaya (Campeche). De ese año a la fecha, no ha habido otro”.

El presidente de Index recordó que cuando estuvo como secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, el CCE tuvo una reunión con él para plantear el tema de los robos y asaltos carreteros en el centro del país.

Robos documentados

Personalmente le entregó al entonces titular de la Segob una lista de los robos que habían sufrido las empresas maquiladoras afiliadas a la Index durante el trayecto de los tráileres de Yucatán al centro del país o viceversa. En ese entonces, la Index tenía documentado el robo de 26 contenedores en 15 meses. El último que tenían registrado fue en mayo de 2023 en el triángulo de la inseguridad carretera Tlaxcala-Veracruz-Puebla.

Adán Augusto López prometió una reunión con los gobernadores del centro del país donde está acentuada la delincuencia organizada, pero lamentablemente se fue a su precampaña y el asunto quedó en el olvido

Doble escolta

“Metimos doble escolta a los camiones que transitan por carreteras del centro del país porque el crimen organizado asalta con armas largas. Nuestras escoltas no están armadas, sería muy peligroso porque se prestaría a que haya un conflicto sangriento, pero tenemos otras medidas preventivas”, indicó Guerrero Lozano.

Dijo que el uso de escoltas privadas que protegen a los tráileres y contenedores les genera un costo adicional para la operación de la empresa, eso reduce las utilidades porque es un gasto que absorbe la empresa porque los clientes no quieren compartir ese gasto.

“Entendemos la molestia de los transportistas, entendemos la problemática, apoyamos todas las manifestaciones pacíficas que se realicen”, enfatizó.

“Trabajamos con los transportistas que nos dan servicio y varios de ellos no pertenecen a la Antac, por lo tanto, muchos de ellos no se van a sumar al paro nacional del 5 de febrero próximo. Es un día festivo, los tráileres no van a transitar por previsión de cualquier conflicto y por su propia seguridad, porque serán pocos los vehículos que se muevan ese día”, dijo.

“Como CCE apoyamos toda manifestación pacífica, no estamos de acuerdo con los bloqueos carreteros y en esta ocasión sabemos que no los habrá”, señaló.

“Entendemos la gravedad de la problemática porque el 90% de los choferes asaltados terminan lastimados o pierden la vida. Le pedimos a la Guardia Nacional, al Ejército y la Marina que protejan la vida de los operadores y las mercancías porque se generan millonarias pérdidas.

“Además, los asaltos no se limitan a los camiones de carga y tráileres, sino que la delincuencia también asalta autobuses y autos particulares. Es una situación de inseguridad grave. Gracias a Dios, Yucatán no lo tiene, ni lo sufre. Hay que seguir trabajando en la prevención para que no llegue ese tipo de delincuencia organizada al Estado y la Península”, indicó el dirigente.

Día Inhábil

Guerrero Lozano dijo que si hubiera un paro nacional de transportistas no afectaría a la industria en general porque es día inhábil, las fábricas estarán cerradas y como es un solo día, tienen inventarios en sus fábricas para afrontar los pedidos.

“Se eligió una manifestación pacífica de manera correcta porque no debe afectar a las empresas. Donde puede haber una afectación un poco mayor, es en el comercio porque esperan productos todos los días”.

Sobre este mismo tema, el presidente de la Canacintra en Yucatán, Alejandro Gómory Martínez, señaló que para Yucatán son diferentes ángulos los que se deben considerar, a reserva de que cuenten con más información sobre el alcance real del paro de transportistas, que hasta ahora está programado para el 5 de febrero en la carretera federal México-Querétaro.

Señaló que cerrar el paso en cualquiera de las carreteras principales del país afecta de manera inmediata la distribución de bienes y materias primas en la Península.

Yucatán es seguro

“Aunque el sistema carretero en Yucatán es seguro, como lo es en todo el Estado en términos de delitos cometidos, Yucatán envía productos a todo el país, por lo que podríamos experimentar atrasos en las entregas de algunos sectores de la industria y en la llegada de materias primas y productos”, destacó como principales afectaciones que ocasionaría el paro.

“El Tren Maya todavía no es de carga, por lo que la entrada y salida de materias primas y productos hacia el resto del país es por carretera. El impacto real de estas acciones solo se podrá conocer cuando termine el paro y las empresas puedan identificar costos asociados al mismo”, señaló.

Gómory Martínez afirmó que contar con carreteras seguras en Yucatán es producto del trabajo conjunto entre autoridades, industriales y empresarios. Y es por ello que invitan a las autoridades federales y estatales más allá del territorio yucateco a implementar programas específicos para que vuelva la seguridad pública que todos exigen y merecen en México.

“Estaremos pendientes de lo que vaya sucediendo en los siguientes días, pero no hay duda que por los diferentes ángulos descritos, la economía yucateca resentirá, de una manera u otra, lo que está sucediendo”, reiteró.

El presidente de la Canaco, Levy Abraham, dijo que le parece urgente que el gobierno federal tome cartas en este asunto de la inseguridad.

Reconoció que afectará al comercio el paro nacional de transportistas, pero afecta mucho más la inseguridad que prevalece en las carreteras federales del centro del país.

Destacó que una gran parte de las mercancías que se consumen y utilizan en el estado vienen por carretera, por lo que la Canaco hará un atento llamado a sus afiliados para que tomen sus precauciones y minimicen las afectaciones que les pudiera causar esta suspensión de operaciones del sistema de transporte de carga el día 5 de febrero próximo.

Lee también: Destacan la “infraestructura para el futuro de Yucatán” en el gobierno de Vila

Así operan los ladrones de camiones de carga: yucatecos, entre las víctimas

Estas son las carreteras más peligrosas de México para el transporte de carga