La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) reveló cuáles son las carreteras más peligrosas de México para el transporte de carga y da cifras espluznantes tan sólo del reciente fin de semana.

Estas son las carreteras más peligrosas de México para el transporte de carga

Esta asociación señala que las carreteras más peligrosas de México para el transporte de carga por estar más al acecho de la delincuencia son:

La autopista México-Puebla La autopista Veracruz-México La autopista México-Querétaro.

Miguel Ángel Santiago, coordinador nacional de la Amotac, dijo a Uno TV que este fin de semana el saldo en esas vías fue:

“Como una estadística o una referencia, llevamos 21 robos de lo que es viernes, sábado y domingo. En tres días, si lo multiplicamos por un mes, ¿cuántos robos tendríamos por mes?”.

Atracos en carreteras de México son cada vez con más violencia

Agrega que no sólo temen los robos que afectan económicamente a las empresas que deben pagar sueldos, sino que también se incrementó el nivel de violencia usado por los delincuentes.

“Sí, mucho más violentos, porque antes nada más te trataban de robar, y ahora no, ahora es homicidio, ahora van directamente con el operador, disparan, o sea, ya no se fijan”.

Esto lo aseguró Óscar Alarcón, un operador de transporte pesado que ha sido víctima de la delincuencia.

Piden más vigilancia de las autoridades

Por ello, Miguel Ángel Santiago, coordinador nacional de la Amotac, pide mayor presencia de agentes de la Guardia Nacional adscritos a carreteras.

“Desafortunadamente, hay algunos puntos que puedes recorrer hasta 200 kilómetros o 300 y no encuentras una sola patrulla, que es lo más triste y lamentable”.

¿Cómo disminuir el riesgo de asaltos?

Para disminuir el nivel de riesgo, los operadores también solicitan paradores seguros para descansar.

“Los hacen con sus recursos. No están obligados a poner una cámara de vigilancia (en los paraderos), no está obligado a poner una persona que resguarde y cuide el lugar. Entonces, pues realmente no tenemos seguridad”, lamenta Miguel Ángel Santiago.

“Ya ningún lugar está seguro, pero, pues tratamos de buscar lo mejor, por ejemplo, ahorita me quedé, y me tuve que quedar aquí”, dice por su parte Magdiel Montes, otro chofer de transporte de carga.

La cifra oficial

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revelan que, de enero a noviembre de 2023, se registraron poco más de 15 mil casos de robo a transporte.

Para entender mejor: Asaltos en carreteras de México contra transportistas yucatecos

Y seguramente se trata de un dato conservador, pues muchas veces no todos los estados reportan todas las denuncias ni a tiempo, para que se refleje en el dato nacional, por lo siempre existe una cifra negra o no contabilizada.

Si en algo coinciden los operadores, es que en cualquier asalto en la carretera, nunca hay que oponerse, pues no hay carga que valga más que su propia vida.