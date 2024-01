Los asaltos en carreteras de México afectan también a transportistas yucatecos, ya que choferes de camiones de carga que transitan por las carreteras que confluyen a Yucatán, sufren los atracos de modernos salteadores y la extorsión de policías.

El robo de camiones de carga en las carreteras de Yucatán al centro del país y viceversa, y la extorsión de la Guardia Nacional y las policías locales a los choferes de esos vehículos, han aumentado en los últimos tres años, según diversos reportes.

Para asaltar a los transportistas en carreteras de México, los ladrones de carga, la mayoría de ellos armados, arrojan piedras a los cristales de los camiones, para obligarlos a detenerse.

También usan métodos más desarrollados, como aparatos tecnológicos capaces de bloquear el GPS de las unidades y los celulares de los conductores, con lo que se facilita el robo.

Asaltos en carreteras de México a transportistas yucatecos

Directivos de Dypaq, una de las principales empresas transportistas yucatecas de carga, cuyos servicios llegan hasta León, Guanajuato, coinciden en denunciar la existencia de este problema e identifican a las siguientes carreteras como las más peligrosas, en su área de influencia:

Calkiní-Dzibalché, Campeche-Sabancuy-Ciudad del Carmen, Palenque-San Cristóbal, particularmente el tramo que atraviesa Oxchuc, en Chiapas.

Asimismo, Villahermosa-Cárdenas, Cárdenas-Veracruz, Orizaba-Puebla, pasando por Amozoc; Puebla-Toluca, México-Querétaro y Querétaro-Toluca; y en la lista no aparecen carreteras de Yucatán.

“Con el Jesús en la boca”, por asaltos en carreteras de México a transportistas

Durante mucho tiempo se creyó que el horario donde ocurren más asaltos en carreteras de México va de las doce de la noche a las cuatro de la mañana, señala la gerenta de Protección Patrimonial de Grupo Megamedia, Matilde Chan Araujo.

Sin embargo, dice, el problema es tan grave que ahora muchos de los atracos en carreteras de Mexico que sufren transportistas yucatecos ocurren a plena luz del día, como sucede frecuentemente en la vía Puebla hacia Veracruz.

“Allí, hace poco, los ladrones se apoderaron de un camión grande de Dypaq a las 10 de la mañana”.

A esa hora dos sujetos armados se subieron a la unidad en movimiento, amagaron al conductor y lo llevaron junto con el vehículo a un poblado cercano, donde se robaron toda la mercancía.

“No hay seguridad en ninguna parte y menos en estas carreteras por las que pasan las unidades de Dypaq, que son de las principales del país”, añade Chan Araujo.

Transitar por esas vías significa “un peligro latente todos los días. Hay tramos en el centro de la República donde el chofer maneja con el Jesús en la boca”.

Caravana de camiones

Otra muestra de la gravedad del problema es que a raíz de los continuos asaltos en carreteras de Mpexico a transportistas, sobre todo en la autopista Orizaba-Puebla, en el tramo de Amozoc-Cumbres de Maltrata, la Guardia Nacional estableció un operativo llamado “escalón”, para proteger a los transportistas.

Éste consiste en una caravana de 30 vehículos —se inscriben previamente y pagan una cuota— que transita por esa vía vigilados por elementos de la Guardia Nacional.

El operativo, empero, sólo se realiza una vez al día, de siete a ocho de la noche, aunque en el resto de la jornada la carretera está desolada y sin seguridad.

Poca vigilancia, antes atracos en carreteras de México a transportistas

Apenas el sábado 6 de enero, Diario de Yucatán publicó un informe de la empresa de consultoría Overhaul, en el que denuncia el aumento de los robos de carga y de la violencia con la que se cometen.

Esta empresa coincide en que ahora un alto porcentaje de atracos no ocurre en la madrugada, sino entre las cinco de la mañana y el mediodía.

Directivos de Dypaq, consultados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, afirman que la principal causa del crecimiento de los asaltos a los camiones de carga es la escasa vigilancia en las carreteras y la falta de voluntad de muchas corporaciones policíacas para combatir a los delincuentes.

Morena, ¿la esperanza?… de los atracadores

Muchos pensaron que con la llegada de Morena a la presidencia y al gobierno de estados como Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Puebla y Ciudad de México (donde ahora es grave el robo de carga y las extorsiones de la Policía), las cosas cambiarían, pero “es lo mismo, la verdad”, afirma el jefe de Administración de Flota Vehicular de Dypaq, Cristhian Aguilar López.

No se nota la presencia de las policías o de la Guardia Nacional en las carreteras, añade. “De Campeche al resto del país, no hay vigilancia”.

En enero del año pasado, por ejemplo, afirma, un camión de Dypaq de 17 toneladas, cargado con motocicletas y otras mercancías, se volteó cerca de Sabancuy, ubicado entre Champotón y Ciudad del Carmen.

Al poco tiempo, vecinos de esa población llegaron para “rapiñar” la unidad. “Avisamos a la Policía y a la Guardia Nacional que no sólo tardaron en llegar, sino que cuando lo hicieron no impidieron el saqueo. Aquí no nos metemos, le dijeron al chofer. Lo del saqueo, luego lo ves con tu seguro”.

Robo y extorsión de policías a transportistas

De acuerdo con Aguilar López, el problema no sólo es el robo de carga, sino la extorsión de las policías municipales y estatales y de la Guardia Nacional.

La extorsión más frecuente es exigir que los camiones de carga paguen un permiso municipal cada vez que circulen por una población, aunque las empresas transportistas tienen un permiso federal para desplazarse por todo el país.

Te piden permisos para circular por el centro de la población o en algún lugar específico, pero en todos los casos el objetivo es obligar al operador a pagar una mordida, sostiene Aguilar López.

“Los policías pueden llegar a ser tan cínicos que ellos mismos te dicen: dame dos mil pesos y con eso solucionas el problema o, ¿qué quieres, pagar $40,000 de multa, que encierren tu camión en el corralón y te lo devuelvan hasta dentro de cinco meses? ¡Hasta este grado han llegado algunos policías!”, dice.

“En Veracruz se da mucho esto. Allí la cosa está terrible. Los policías municipales le piden al chofer que pague un permiso para circular en su población, aun si sólo está de paso.

“Si éste no tiene dinero, entonces les piden bienes en especie. Los paran y los extorsionan diciéndoles que a la siguiente no podrán entrar. Sí no obedecen, llevan el vehículo al corralón”.

Cadenita

Este es otro grave problema de las empresas de carga, agrega Aguilar López. “Ya sea por no pagar una infracción o supuesta infracción o porque la unidad sufrió un asalto, las autoridades siempre remiten el camión al corralón”.

En el caso de un asalto, cuando aparece el vehículo, la Policía lo manda a ese lugar, por norma, donde para sacarlo tienes que acreditar la propiedad, esperar que las autoridades verifiquen que la unidad no esté involucrada en otros delitos, etcétera y todo eso puede tardar de tres a cinco meses o más.

Hay que pagar enormes cantidades, pero no dan seguridad en carreteras

Después, cuando logras obtener tu hoja de liberación, debes pagar los servicios de grúa y arrastre y de estadía. Hemos tenido casos en los que pagamos hasta $200,000 por estos conceptos, denuncia el directivo de Dypaq.

“Es algo increíble, porque si sufro un robo yo esperaría que la autoridad me apoye para recuperar mi unidad lo más rápido posible, pero esto no sucede”.

Las fiscalías ponen muchas trabas y tardan en dar la hoja de liberación, por lo que es posible pensar que el robo y la extorsión en las carreteras es:

“Una cadenita en la que las mismas autoridades estarían coludidas”, explica.

Esta proclividad a la extorsión se observa también entre los elementos de la Guardia Nacional, añade.

Según Aguilar López, sus agentes detienen con frecuencia a los choferes para pedirles que cumplan normas que no aparecen en el reglamento de tránsito federal.

Ese es el pretexto para amenazarlos con llevar el vehículo al corralón, si no se llega antes a un acuerdo económico.

La Guardia Nacional, más corrupta que su antecesora

En una ocasión, elementos de la misma Guardia Nacional pararon a otro de nuestros choferes en Veracruz, sin motivo, al que le pidieron $1,300 para dejarlo libre y hasta le ofrecieron darle un teléfono, para hablar por si lo vuelven a parar.

Yo pienso que la Guardia Nacional, que absorbió a la antigua Policía Federal de Caminos en este gobierno, es igual o más corrupta que esa corporación, afirma Aguilar López.

Con la Guardia no se ven cambios importantes en la seguridad de las carreteras. “Sólo fue un cambio de nombre, pero adentro siguen las mismas personas, con las mismas costumbres que tenían antes”, dice. (Continuará).