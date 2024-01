MÉRIDA.- Los ladrones de camiones de carga en las carreteras del país han modernizado su modo de operar y ahora, en la mayoría de los casos, abordan los vehículos en movimiento, encañonan al conductor a plena luz del día y encienden un dispositivo llamado Jammer, capaz de bloquear el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de la unidad y el celular del chofer, impidiendo que éstos informen a su empresa o a la policía.

El lunes publicamos que en los últimos tres años, empresas que transportan carga desde Yucatán a otras partes del país y viceversa reportan el aumento de robos en carretera y la extorsión a sus choferes, de parte de la Guardia Nacional y de las policías locales.

Cristhian Aguilar López, jefe de Administración de Flota Vehicular de Dypaq, una de las principales compañías de carga de Yucatán, explica cómo se dan cada vez más estos asaltos a camiones de ésta y otras empresas locales.

Modus operandi de ladrones de camiones

Por lo que hemos visto, dice, los ladrones siempre van en uno o dos autos para cerrarle el paso a la unidad, poder meterse a la cabina y amagar al chofer con violencia.

“Todo eso lo vemos en nuestra central de monitoreo, habilitada para seguir la trayectoria de los vehículos de Dypaq, aunque perdemos la señal y la comunicación con el chofer, en el momento preciso del asalto, cuando los delincuentes encienden el Jammer”.

Este dispositivo bloquea cualquier señal satelital en un radio de aproximadamente 15 kilómetros, afectando al GPS y al celular y, por consiguiente, el camión desaparece de nuestros monitores, explica Aguilar López.

“La mayoría de los robos que hemos tenido es por la activación de este aparato, aunque en otras ocasiones los ladrones arrojan piedras al parabrisas del camión, para obligar al chofer a detenerse”.

Asalto contra camión procedente de Yucatán

El 27 de octubre, un camión Torton de Dypaq, repleto de refacciones, ropa y otras mercancías, sufrió un asalto de este tipo, ¡a las 10.15 de la mañana!, en la carretera federal Puebla-Tehuacán-Amozoc, una de las más peligrosas del país, denuncia la gerenta de Protección Patrimonial de Grupo Megamedia, Matilde Chan Araujo.

Explica que según el relato del chofer de ese camión, antes del asalto lo había rebasado un tráiler. A éste lo seguía un auto que se metió entre el trailer y el vehículo de Dypaq y presionó al operador para frenar.

“Desde ese auto, los asaltantes apuntaron con pistolas al chofer para obligarlo a detenerse. Apenas lo hizo, uno de los ladrones subió por la derecha y otro por la izquierda, tomando la guía del camión. Nuestro operador quedó en medio de los dos”.

“En Dypaq pudimos ver el asalto en tiempo real -las cámaras de nuestras unidades están conectadas a una central de monitoreo-, hasta que los ladrones las arrancaron y destruyeron y activaron el Jammer”.

Según el chofer del camión, luego de su abordaje, los asaltantes avanzaron unos diez minutos, lo bajaron y lo subieron a una camioneta, con rumbo desconocido. Lo soltaron hasta las ocho de la noche, luego de saquear el camión.

¿En dónde lo saquearon?

No lo sabemos, responde Matilde Chan Araujo. Apenas supimos del asalto llamamos a las autoridades, pero entre que llamas al 911, entre que te contestan y entre que te toman los datos, pasa media hora. En ese lapso, los asaltantes bloquearon el GPS y el celular, y aunque teníamos la última ubicación del vehículo, no sabemos en dónde descargaron la mercancía. Solo cuando ellos apagaron el Jammer, recuperamos la señal y ubicamos a nuestra unidad.

Añade que cuando los agentes de la Guardia Nacional llegaron al sitio del asalto, supuestamente dieron vueltas por el lugar, sin encontrar nada. De acuerdo con Aguilar López, los asaltantes suelen llevar los camiones a poblados cercanos y descargar allí las mercancías.

Asalto a camiones, sin testigos

Puede ser que hasta los mismos pobladores de eso lugares estén coludidos con los delincuentes, gente dedicada solo a eso, con quienes las autoridades no se meten.

De hecho, agrega, los mismos policías lo dicen: cuando vemos un acto de vandalismo o de rapiña, no nos metemos. Y esto justamente no ha pasado en otros lugares.

Investigaciones por el robo a un camión en Puebla

Además de su exposición a los asaltos en carretera, los transportistas de carga enfrentan el burocratismo de las autoridades judiciales.

En el caso del asalto en Amozoc, dice Chan Araujo, el evento ocurrió un viernes. El sábado acudimos al Ministerio Público de Puebla, pero no aceptaron nuestra denuncia y nos turnaron a la oficina de Amozoc, la más cercana al lugar del asalto. Allí nos dieron cita hasta el siguiente martes.

Trámites por el robo de un camión

Nosotros vemos, desde aquí hasta el centro de la república, la falta de seguridad en las carreteras, que es una preocupación de todos los días, afirma la funcionaria de Megamedia.

Aunque tengamos un monitoreo constante y riguroso de nuestras unidades y todas las medidas de protección necesarias, éstas a veces son insuficientes ante el avance de la delincuencia.

“Sí adoptamos una nueva medida de seguridad, al rato vemos que el golpe te llega por otro lado y eso implica hacer cada vez una continua y costosa inversión”. Continuará.- HERNÁN CASARES CÁMARA