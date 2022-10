Ladrones entran a casa de Fernández Noroña; así dejaron su casa (fotos)

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Gerardo Fernández Noroña publicó en su cuenta de Twitter que fue víctima de la delincuencia. Mediante una serie de mensajes y fotografías, el político mexicano denunció que ladrones irrumpieron en su casa y revisaron su vivienda, especialmente su habitación, la cual, dejaron "de cabeza".

Asaltaron mi casa en Leandro Valle 14-29. La puerta estaba abierta. Dejaron patas para arriba la recámara, que fue donde revisaron. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) October 9, 2022

Después de ese primer mensaje, Fernández Noroña compartió otro más con algunas fotos del desorden que los ladrones dejaron en su domicilio, el cual está ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT) señaló que dejaron "patas para arriba la recámara, que fue donde revisaron", además que solo se llevaron dinero. "Fueron profesionales los que robaron la casa. Sabían por lo que venían y sólo eso se llevaron. Usaron guantes y una llave maestra para entrar", describió el aspirante presidencial para 2024.

Fernández Noroña también mostró una puerta de su domicilio con pintura blanca "muy rara": "No estaba pintado así". "Así dejaron mi casa los ladrones", escribió en redes al mostrar imágenes de su casa desordenada, con ropa, portafolios, libros y otras pertenencias regadas. "No me podré quedar en la casa. Están realizando los peritajes", puntualizó el vicecoordinador de los legisladores del PT.

Esta pintura blanca detrás de la puerta es muy rara, no estaba pintado así. pic.twitter.com/rwlqD6AZW9 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) October 10, 2022

