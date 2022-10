Adela Micha responde a Layda Sansores sobre supuesta plática con ''Alito'' Moreno

En su programa "Me lo dijo Adela", Adela Micha respondió a Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, sobre la supuesta plática que exhibió en los "Martes del Jaguar" de la periodista con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, "Alito".

La periodista afirmó que la supuesta plática de WhatsApp que exhibió la morenista está truqueada, explicó por qué no es su perfil el expuesto y afirmó que se trata de una venganza de Layda Sansores por críticas en su contra.

Anoche la gobernadora de Campeche difundió presuntos mensajes de Moreno Cárdenas con Adela Micha, quien le habría pedido "moches" para su plataforma informativa.

“Es un WhatsApp de Adela Micha que se volvió de repente muy defensora de los Lord Brother y todo contra mí, yo decía, ‘pero si Adela era tan simpática y de repente cambio’”, señaló Layda.

El nombre de la periodista se volvió tendencia en redes sociales por la supuesta petición de dinero al dirigente del PRI y porque en la plática se hablan de manera muy cariñosa, con palabras como "amor mío" y "princesa".

¿Qué respondió Adela Micha a Layda Sansores?

En su programa "Me lo dijo Adela", la periodista señaló que sobre la "supuesta conversación" suya con Alejandro Moreno solo diría dos cosas:

"No voy a abundar en una conversación que evidentemente está truqueada porque esa foto no solo nunca la he tenido en mi perfil de WhatsApp sino que fue tomada... el 6 de abril de 2021".

"Entonces esa foto no estaba en mi perfil de WhatsApp el 2020 (fecha de la supuesta plática), nada más".

Adela Micha ve venganza y revancha de Layda Sansores

"Segundo, me queda clarísimo que lo que hiciste, mi querida Layda, se trata de una venganza, una revancha en mi contra por un par de editoriales donde yo te decía que eres una agresora de mujeres y que tu actuar empobrecía tu estado de mujer y como ser humano por mencionar que había fotos intimas de diputadas priistas".

"Se me hacía, se me sigue haciendo muy bajo porque eso es revictimizar a esas mujeres".

"Además, Layda, la traes mal, de Alejando Moreno lo menos que he dicho es que se ha convertido en el enterrador del PRI y de la alianza opositora".

La periodista afirma que es feminista desde hace 20 años

"Otra, dices que de pronto me convertí en defensora de las mujeres, yo te recuerdo que desde hace más de 20 años he sido feminista, defensora de las mujeres".

"Tú (Layda Sansores) has estado en mis programas exponiendo tus ideas, tus proyectos, incluso respondiendo a señalamenientos en tu contra".

"Y te repito Layda lo que te dije en uno de esos editoriales, no podemos aplastar la dignidad de las mujeres entre nosotras mismas, eso es todo".

"Y digo públicamente que te mandé un mensaje por el chat, por si también quieres publicarlo", concluyó Adela Micha.