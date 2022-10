Adela Micha y ''Alito'' Moreno; Layda Sansores filtra presunta conversación y pauta de ''moches''

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, difundió la noche del martes presuntos mensajes de Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, con Adela Micha, quien le habría pedido "moches" para su plataforma informativa.

“Es un Whatsapp de Adela Micha que se volvió de repente muy defensora de los Lord Brother y todo contra mí, yo decía, ‘pero si Adela era tan simpática y de repente cambio’”, señala Layda Sansores en la presentación de su conocido espacio "Las Noches del Jaguar".

El nombre de Adela Micha rápidamente se hizo tendencia por la supuesta petición de dinero al dirigente del PRI, a quien se dirige de manera muy cariñosa.

“Alito, necesito que me apoyes. Estoy tronando, mi gente, todo. No podemos dejar que desaparezca esta plataforma. De verdad, se ha colocado súper. Es de las únicas voces plurales. No tengo nada para pagar, nada”, se ve en el mensaje que presuntamente habría escrito la periodista al dirigente del tricolor el 28 de junio de 2020.

“Estoy atento a ello con todoooo”, responde por su parte el dirigente del PRI.

Los mensajes ''íntimos'' entre Adela Micha y ''Alito'' Moreno

Uno de los mensajes que llama la atención es la manera en que la periodista se dirige al político priista, quien a su vez responde con la misma confianza o cariño:

- “Hola, amor mío. ¿Cómo estás?”, se lee el mensaje de Adela.

- "Hola, princesa", responde él, antes de asegurarle que en una semana podría ayudarla con el dinero solicitado.

También es de destacar que aparentemente el político dejó de responder los mensajes de la comunicadora, pese a la insistencia de la misma por concretar el intercambio prometido.