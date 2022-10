Germán Martínez lanza duro discurso al titular de Sedena presente en el Senado (VÍDEO)

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Germán Martínez, del Grupo Plural, lanzó un duro mensaje al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, por la militarización del país durante la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en la que estuvo presente el líder militar.

Entre otras cosas, le recordó que el presidente Lázaro Cárdenas heredó un Reglamento de Deberes Militares, de 1937, donde prohibió a los militares intervenir en asuntos civiles y también los limitó en la expresión de ideas en asuntos políticos y religiosos.

"¿Usted, señor Sandoval, se siente autorizado para pisotear esas órdenes del General Cárdenas?", preguntó.

Germán Martínez a Luis Crescencia Sandoval: "La milicia tiene límites"

Advirtió que la milicia tiene límites y debe respetarlos, ya que de violar la Constitución tendrá que ser sancionado, si no por la justicia nacional sí por instancias internacionales.

Si Ud se pierde este discurso, se perderá de uno de las mejores en la historia del senado.



German Martínez encaró al General Secretario, se dice fácil, se cuentan con los dedos de la mano quién tiene el valor de hacerlo.



Mis respetos German, de pie.

RT



pic.twitter.com/CJZpiK9nN4 — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) October 19, 2022

"El fuero militar no le alcanzará a nivel internacional si se violan nuestra Constitución y los Derechos Humanos", destacó.

Aseguró que sus críticas y palabras como senador en relación con las reformas militares "ni fueron tendenciosas, ni las movió interés o ambición personal, ni buscaron apartar a la ciudadanía de sus Fuerzas Armadas, como usted afirmó en septiembre pasado".

"Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa no merecemos su reproche. No se lo acepto. No soy su tropa, ni debemos pensar igual".

Advierte que un civil no vale menos solo por no ser militar

"Respeto el uniforme que usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano. Soy o intento ser leal a México y no soy servil a nadie".

"La dignidad no es asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos".

"Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca del autoritarismo militar", remarcó.

Germán Martínez insistió en que los militares no valen más que cualquier otro mexicano y están obligados como todos, a respetar la Constitución.

Si le ordenaran liquidar a un adversario, "¿también obedecería?”

"Quiero a mi Ejército victorioso, derrotando a los criminales, feminicidas y asesinos de periodistas. Pero también lo quiero obedeciendo a la ley".

Asimismo, Germán Martínez le advirtió que “la milicia tiene límites y debe respetarlos” pues los tiempos del pensamiento único y la confusión nación-gobierno-partido-ejército no deben volver.

Recordó que por órdenes del presidente hacen un aeropuerto, un tren: “Usted obedece y si acaso le ordenaran liquidar a un adversario electoral, ¿también obedecería?”, le cuestionó

“Del militarismo al fascismo solo hay un toque de clarín y dar el paso”, subrayó.

Con información de El Universal y Crónica