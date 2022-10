Viajes de Jenaro Villamil a Mérida, con cargo al erario gracias a ''antenas fantasmas'': Latinus

El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) reconoce que licitó y entregó contratos para la construcción de una serie de antenas retransmisoras de televisión que no existen, lo que constituye un daño al patrimonio público.

De acuerdo con información de Latinus, a través del reportaje “Las antenas fantasma de Villamil”, con base en documentos oficiales, se evidencia que la oficina a cargo de Jenaro Villamil avaló la simulación de competencia en licitaciones, maquilló estados financieros para brindar impunidad a funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, y pagó por viajes familiares del propio Villamil.

En la investigación a cargo del periodista Claudio Ochoa Huerta, se detalla que durante la gestión de Jenaro Villamil, presuntamente se desviaron millones de pesos en recursos, gracias a la simulación de licitaciones. Acusa además maquillaje de estados financieros para encubrir a funcionarios.

"Con Jenaro Villamil al frente, la SPR ha gestionado torres de retransmisión que no se han instalado", acusa el medio, que pone como ejemplo la doble licitación y pago que ha realizado el Sistema tan solo en Acapulco, donde figura una torre de retransmisión en el Cerro de los Lirios, cuya construcción no ha prosperado.

La respuesta de la SPR al reportaje de Latinus

Latinus también presentó la respuesta de la SPR sobre el reportaje, donde expone:

1.- En el caso de la torre de transmisión de Acapulco, Guerrero, efectivamente esta ha sido licitada en dos ocasiones, a la empresa ACOISA, S.A. de C.V. y a la empresa ET & SMART DRILLING S.A. de C.V.

El SPR asegura que canceló los contratos porque las empresas incumplieron con sus obligaciones. No obstante, Latinus asegura que contactó con los representantes legales de ET & SMART DRILLING S.A. de C.V., la última empresa encargada de la construcción, y rechazaron la versión de la oficina de Jenaro Villamil. De acuerdo con ET & SMART DRILLING, el propio SPR orquestó una serie de trabas para terminar con el contrato sin justificación alguna.

El SPR añade en este punto que inició los procedimientos de cobranza de las cantidades entregadas por concepto de anticipos, pero no especifica si ha logrado recuperar algún monto.

2.- En relación con la estación de Taxco, Guerrero, el predio destinado para la instalación de la torre de transmisión es propiedad del SPR.

Sin embargo, en el documento oficial del municipio de Taxco, Guerrero, publicado por Latinus, y que aparece firmado por Marco Antonio Castillo Maya, director de catastro municipal, se expresa que en esa oficina no existe ninguna propiedad a nombre del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y aún así se licitó la obra.

Eso abre espacio a una pregunta: Si el terreno en realidad es del SPR, como afirma el comunicado, ¿por qué entonces no se ha construido la torre que licitó?

3.- Respecto a la torre de la estación retransmisora del SPR en Hermosillo, Sonora, que colapsó en 2017 por vientos atípicos, SPR presentó una demanda ordinaria mercantil contra MALCOMSAT S.A. de C.V. por incumplir con sus obligaciones para la restitución de los bienes. Que luego, en la licitación para construir de nuevo la torre, MURIEL CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. no suscribió el contrato.

En el primer punto, Latinus publicó que el SPR de Villamil no ha realizado ninguna denuncia penal ni levantado queja alguna en contra de los funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto involucrados en la transmisión de derechos para reparar el daño al patrimonio público. Eso no lo desmiente el SPR.

En el segundo punto, el mismo medio presentó el documento en el que MURIEL CONSTRUCCIONES reclama al SPR por no permitirle llevar a cabo la firma del contrato, además de otras irregularidades.

4.- Respecto a la contratación de Óscar Ballenero Salle, el SPR informa que prestó sus servicios de mayo de 2019 a mayo de 2022.

Esta persona, de acuerdo con el mismo reportaje, participó en una licitación amañada en la que presentó cartas cotización idénticas a las de otros dos supuestos competidores. Además ganó un sueldo de 140 mil pesos mensuales, incluso más alto que el del presidente López Obrador, por un trabajo en el que reportó cero avances en metas. Nada de eso es desmentido por el SPR. Además, Óscar Ballenero Salle ocupó un puesto cercano a Jenaro Villamil y durante su estancia acudió a reuniones como parte del SPR ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Los viajes familiares de Jenaro Villamil

5.- Por cuanto a los viajes de Jenaro Villamil, el propio reportaje menciona las actividades realizadas a cada uno de ellos de acuerdo con los informes de comisión rendidos por el servidor público.

Villamil viajó al menos dos ocasiones, casualmente en fines de semana, a su tierra Mérida, Yucatán, con cargo al erario, mientras publicó en sus redes sociales fotografías con familiares y realizando visitas a sitios arqueológicos y playas.