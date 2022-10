AMLO responde a controversia entre Layda Sansores y Ricardo Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la reciente controversia entre la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, y Ricardo Morenal, coordinador de los senadores de Morena.

Ante la posible pelea interna entre dos de las principales figuras de Morena, el mandatario aseguró que dichas controversias son “de mal gusto”, pero rechazó que Layda Sansores tenga información o audios que sean perjudiciales para las carreras políticas de ambos.

“No afecta nada el pleito la gente está muy consciente, pero es de mal gusto, aunque no afecte, no debería de hacerse eso, no hace falta”, afirmó AMLO durante la mañanera de este 24 de octubre, durante la cual también lanzó un ‘reto’ a Carlos Loret de Mola por la presidencia.

¿A quién apoya AMLO en Morena?

En su conferencia de prensa, AMLO afirmó que las posibles revelaciones anunciadas por Layda Sansores no afectarán negativamente a ninguno de los dos, pero el conflicto no debe convertirse en una pelea interna en Morena.

“No debe prevalecer eso. Ese es mi punto de vista […] Respeto a Ricardo Monreal. Lo conozco desde que tomó la decisión de abandonar el PRI; porque precisamente (Ernesto) Zedillo no quería que fuera candidato del PRI en Zacatecas”.

Sobre Layda Sansores aseguró que también la respeta y estima.

“La quiero mucho, la admiro por ser luchona a Layda Sansores, que enfrentado todo, me consta; represión, fraudes, es una mujer de lucha, de convicciones” […] ya dije de Layda, es para abrazarla siempre la quiero mucho, entonces, no hay que pelearnos”.

Al respecto, Ricardo Monreal agradeció el apoyo del mandatario y afirmó compartir su postura de evitar los conflictos internos. El senador también indicó que por ahora no tiene elementos para por espionaje a Layda Sansores, a quien afirmó respetar mucho.

¿Qué pasa entre Layda Sansores y Ricardo Monreal?

El pasado domingo 22 de octubre Layda Sansores lanzó una advertencia a Ricardo Monreal, compañero de partido y líder de la bancada de Morena en el Senado de la República.

La gobernadora de Campeche anunció que hablaría sobre Ricardo Monreal en la siguiente emisión de su programa “Martes del Jaguar”a través de su cuenta oficial de Twitter donde escribió: “Atención Monreal, nos vemos a las 8 pm”.

La publicación generó varios comentarios sobre la posibilidad que la morenista revele conversaciones grabadas de Monreal que lo coloquen en una posición comprometedora, como ocurrió con los audios de “Alito” Moreno del PRI.

Layda Sansores acaba de avisarle a Ricardo Monreal que debe estár atento al próximo martes del jaguar.

¿De qué se tratará?

¿Mostrará algún audio?

¿Revelará algo que compromete a Monreal y sus cercanos?

Lo real es que la gobernadora nos deja a todos con la expectativa. pic.twitter.com/Kh3Qq0xgNi — El Gran Ludwig ? (@TheBigLudwig) October 23, 2022

Sin embargo, un día después de lanzar su advertencia Layda Sansores se retractó e incluso eliminó la publicación en su cuenta de Twitter.

Ricardo Monreal acusó a su compañera de partido de intentar iniciar una campaña de desprestigio en su contra y advirtió que las acciones de la gobernadora podrían iniciar un “proceso de ruptura interna”.

"El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno", afirmó el senador.

Tras las declaraciones de Ricardo Monreal, la mandataria estatal anunció que “siempre sí” hablará de Ricardo Monreal en los Martes del Jaguar.

“A pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía, con todo lo que eso implicaba, él, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento […] Responderemos a sus acusaciones”.