Claudia Sheinbaum considera “evento fifí” a la Fórmula 1

MÉXICO.— La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que el Gran Premio de la Fórmula 1, que se llevará a cabo esta semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, es un evento fifí, y que aunque le regalaran los boletos, declinaría a asistir.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina consideró que los boletos que regalan los organizadores del evento automovilísitico más importante del año, deberían optar por brindar la oportunidad de acceso a quienes menos tienen, según consigna “Forbes”.

“A mi no me gusta ir a la Fórmula 1. Cuando nos regalan boletos, ya nos regalaron boletos, el primer año se los dimos a los niños de Pilares, el segundo año se los dimos a médicos, enfermeras a trabajadoras de la salud, y este año se los daremos a niños y niñas de primaria y secundaria.

“A mí no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos y eso no, no, ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto, más bien que lo usen quienes no tienen acceso”, señaló.

Cuestionada sobre la posibilidad de que el mexicano Sergio “Checo” Pérez se consagre como subcampeón del máximo circuito con la escudería Red Bull, la mandataria capitalina dijo que mandaría toda la buena vibra para que el piloto mexicano pueda lograr el objetivo.

“Ojalá gane, toda nuestra buena vibra para que gane el Checo, pero bueno es un evento bastante caro, no sé cuánto cuesta el boleto, es un evento bastante fifí”, comentó la mandataria.

El Gran Premio de México de Fórmula 1 se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 28 al 30 de octubre. Los organizadores esperan una asistencia de 300 mil personas a los tres días del evento, ya que en 2021, el evento impuso récord de asistencia con 371 mil 779 espectadores a las prácticas libres, la clasificación y la carrera; a esta última acudieron 138 mil 257 aficionados.

Al respecto, Claudia Sheinbaum adelantó que por este evento, más el desfile de Día de Muertos, la ocupación hotelera en la capital estará llena, por lo que esperan una importante derrama económica.

“Ese fin de semana, esa semana de Fórmula 1 y de Día de Muertos, están agotados todos los boletos de los hoteles prácticamente en la ciudad, va a ser muy importante para la derrama económica de la ciudad”, aseveró.