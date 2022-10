¿Ricardo Monreal dejará Morena? Responde a conflicto con Layda Sansores

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado criticó a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por ignorar el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener la unidad dentro del partido.

“No es la gobernadora, es al grupo que pertenece. No le hicieron caso al Presidente, lamentablemente”, afirmo el senador morenista.

Layda Sansores vs Ricardo Monreal. Consejero promete contrataque con 'Miércoles del León'

Al ser cuestionado sobre si la controversia con Layda Sansores lo hará abandonar el partido fundado por López Obrador, el senador afirmó que no dejará una lucha de casi 30 años.

“Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el Presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena”, aseveró ante medios de comunicación.

