Persona no binaria, primer magistrade en el Tribunal Electoral de Aguascalientes

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Trigésima Quinta Sesión de Carácter Solemne, efectuada el 1 de octubre pasado, Jesús Ociel Baena Saucedo rindió protesta como "magistrade en funciones por ministerio de ley", del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.

Ociel Baena, quien cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Durango, es la primera persona no binaria en tener esa función en América Latina, según escribió en su cuenta de Twitter.

Haciendo historia, cómo primer Magistrade electoral No Binarie en América Latina. pic.twitter.com/Ftd7ZX4NzC — OCIEL BAENA (@ocielbaena) October 2, 2022

A la toma de protesta asistieron autoridades federales y locales de los tres ámbitos de gobierno, autoridades electorales federales y locales, representantes de diversos grupos en situación de vulnerabilidad -indígenas, personas con discapacidad y personas de la población LGBTIQA+.

¿Quién es Jesús Ociel Baena Saucedo?

De acuerdo con su síntesis curriculuar, Baena Saucedo se desempeñó como vocal de los institutos electorales de Aguascalientes y Guanajuato. Antes, fue docente de Derecho Electoral.

Fue ganador del premio de Méritos Administrativos otorgado por el INE en 2013. En 2017 obtuvo una vacante para pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional.

¿Qué es una persona no binaria?

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) utiliza el término “no binario” para describir “a una persona cuya identidad de género no encaja con la estructura tradicional de dos categorías". Las personas no binarias se identifican con una posición de género diferente a las categorías hombre o mujer, independientemente de su fisionomía. Algunas personas no binarias no se identifican con ningún género en particular.