Exhiben a elemento de la Guardia Nacional ''jugando'' con una R-15

María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común A.C., presentó a través de Twitter un vídeo en el que se puede ver a un elemento de la Guardia Nacional accionar un arma larga R-15 calibre 223 dentro de un coche oficial.

En el vídeo en cuestión, se puede ver al joven conduciendo un vehículo oficial, mientras es grabado por su copiloto en su hazaña, la cual consiste en disparar al aire desde la ventana del auto en movimiento.

Al respecto, la activista ciudadana en seguridad pública y fortalecimiento ciudadano señala: "Nos cambiaron policías civiles por...".

El vídeo en cuestión ya cuenta con más de cien mil reproducciones, aunque algunos usuarios cuestionan si realmente se trata de un elemento de la Guardia Nacional o presuntos sicarios disfrazados, toda vez que se han detectado clonaciones de uniformes e insignias de la Policía y militares para fines del crimen organizado.

Por el momento, el vídeo únicamente aporta que fue subido a las redes sociales por Elías y al elemento en cuestión se le identificó simplemente como "Morales".

Cabe destacar que a través de Causa en Común también se han presentado testimonios de expolicías federales, algunos de los cuales aseguran no haber recibido adiestramiento durante su permanencia en la Guardia Nacional.

Lo anterior, de acuerdo con el grupo civil, deja en evidencia que al menos 7 de cada 10 elementos de la Guardia Nacional no está certificado para ser policía.

"Hasta el momento que yo estuve no me dieron ningún curso. La verdad en la Policía Federal me dieron muy buenos cursos, tuve la fortuna de que me adiestrara el gobierno americano, francés... nos llevaban a prácticas de tiro, nos daban legislación, actualización; ya sea en derechos humanos, primeros auxilios (...) Ahorita en la Guardia Nacional, la verdad, pues ni siquiera a prácticas de tiro nos llevaron", señala un testimonio.