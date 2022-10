Tatiana Clouthier presenta su renuncia a la Secretaría de Economía

Tatiana Clouthier, secretaria de economía, renuncia a su cargo informa el presidente. “Recibí un escrito de Tatiana en donde me comunica que desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país”



